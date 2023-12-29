﻿Более миллиона смолян стали подписчиками госпабликов

В Смоленской области за год с момента вступления в силу закона о госпабликах — 1 декабря 2022 года — количество официальных страниц городов, школ, больниц, библиотек, детских садов и других учрежденийпревысило 2,5 тысячи. Многие госпаблики представлены одновременно в нескольких социальных сетях. При этом в наиболее популярной у смолян соцсети«Вконтакте» насчитывается более 316 тысяч уникальных подписчиков:здесь представлены более 1600 госучреждений.

«Можно сказать, что Смоленская область идет в тренде всей страны. Практически каждый третий смолянин сегодня подписан хотя бы на одну официальную страницу госучреждения. В районах области на страницы учреждений во всех социальных сетях подписаны более 835 тысяч пользователей», — отметилруководитель Центра управления регионом Смоленской области Сергей Королев.

Госпаблики позволяют гражданам общаться с органами власти и получать от них актуальную информацию самым удобным способом — через соцсети.

«За год госпаблики стали мощным информационным каналом. У нас сейчас около 175 тыс. госпабликов, на них подписано примерно 50 млн человек», — рассказал данные по России заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов.

Координатор по развитию госпабликов — АНО «Диалог Регионы» — совместно с администрациями субъектов России на базе Центров управления регионами организовал для администраторов официальных сообществ обучающие курсы. Так, онлайн-курс «Академия госпабликов» прошли 112 тыс. человек. 46 тыс. администраторов из регионов приняли участие в очных обучающих мероприятиях.В Смоленской области онлайн курсы прошли более 1100 уникальных администраторов госпабликов.

«В России появилась новая профессия — администратор госпаблика. Чаще всего эту функцию выполняют действующие сотрудники: в школах — учителя, в детских садах — воспитатели и т.д. Это неравнодушные люди, которые создают имидж и репутацию своего учреждения в сети. Мы им очень благодарны. Запрос на новую профессию будет расти год от года», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

Помимо информационной функции, госпаблики выполняют роль помощника граждан. В уходящем году в них появились полезные сервисы «Госуслуг», которые позволяют без очередей записать ребенка в кружок или секцию, а также получить талон к врачу для себя или родственника. Востребованность подобных сервисов растет. Мини-приложение «Запись в кружок» установили почти 70 тыс. госпабликов, а «Запись к врачу» — 4,5 тыс. В Смоленской области данные сервисы представлены во всех школьных, детсадовских сообществах и учреждениях сферы здравоохранения в «Вконтакте».