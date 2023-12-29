﻿Общественные наблюдатели в Смоленской области проследят за президентскими выборами

Члены Общественного штаба по наблюдению за выборами и члены Экспертного клуба региона в формате ВКС обсудили материалы презентованного 12 декабря на площадке МИА «Россия сегодня» доклада Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» «Отвечая на вызовы времени: подготовка к выборам Президента Российской Федерации 2024 года».

В ходе обсуждения эксперты обменялись мнениями о готовности избирательной системы и, в частности, института общественного контроля к выборам Президента Российской Федерации в 2024 году.

Изучение материалов доклада Ассоциации НОМ позволяет сделать однозначный вывод о том, что российская избирательная система прошла серьезную проверку временем, и подготовка к выборам Президента Российской Федерации в 2024 году ведется на самом высоком уровне, — отметила руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Смоленской области Марина Проскурнина.

— Созданы все условия для успешного проведения выборов Президента России, назначенных на 17 марта 2024 года: установлены четкие, непротиворечивые и понятные правовые требования для всех участников выборов; система избирательных комиссий организационно и технически готова к их проведению; действует эффективная система контроля за соблюдением требований законодательства в ходе выборов, голосования и подсчета голосов.

Общественное наблюдение сегодня – это отлаженный механизм, который охватывает не только наблюдение, осуществляемое непосредственно в дни голосования. Члены штаба и эксперты ведут общественный мониторинг хода выборной кампании, дают оценки всем стадиями избирательного процесса, занимаются сбором, анализом, проверкой информации о возможных нарушениях и проблемах в организации выборов, постоянно взаимодействуют с наблюдателями, которые следят за процессом голосования на избирательных комиссиях.

В основе системы общественного наблюдения – высокий запрос общества на честные выборы. И этот запрос услышан, на территории всех регионов России сформирован институт общественного наблюдения. Сейчас на Смоленщине общественные наблюдатели готовятся к выборам Президента России. Проходят обучение по совместной программе Общественной палаты РФ и Ассоциации «Независимый Общественный Мониторинг». В наборе наблюдателей в партнерстве с Общественной палатой региона участвуют крупнейшие общественные организации и общественные советы муниципальных образований.

Александр Иванов, член Экспертного клуба региона, Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС:

— Современная система выборов Президента в России прошла длинный тернистый путь развития, свое формирование она начала в 1990-е гг. Спустя 30-лет накопился богатый опыт проведения тайных, гласных, открытых выборов. В целях расширения возможности участия граждан в выборах, исходя из принципа «удобство и безопасность», продолжается процесс внедрения в электоральную практику новых форм организации голосования. Это и комплексы электронной обработки данных (КОИбы), система «Мобильный избиратель», система ДЭГ. Все эти новшества будут применятся на предстоящих выборах Президента Российской Федерации.

С 2018 года в нашей стране развивается институт общественного наблюдения. В Смоленской области на протяжении последних нескольких лет действует Общественный штаб по наблюдению за выборами. Его задача — организовать контроль за соблюдением избирательных прав граждан, в том числе и во время проведения избирательной кампании. Члены и эксперты Общественного штаба проводят мониторинг выборов от момента их объявления и до подведения итогов. «Наша цель — обеспечить прозрачность и законность выборов, проведение их с соблюдением всех правовых норм. Для этого созданы все условия!

Ольга Марголина, член Экспертного клуба региона, член Общественной палаты Смоленской области, заместитель председателя Комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ, журналист газеты «Рабочий путь», главный редактор газеты «Смоленские губернские ведомости»:

— Выборы президента России станут важнейшим событием 2024 года.

К ним будет приковано повышенное внимание на внешнеполитическом уровне. Ожидаются и попытки внешнего вмешательства. Об этом, в том числе, говорила глава Центризбиркома Элла Памфилова, отметив, что впервые голосование пройдет в столь токсичной геополитической обстановке.

Наша страна понимает и осознает вероятность информационных атак, направленных, в первую очередь, на дискредитацию избирательной системы России, но прозрачность и законность выборов будет обеспечена, в том числе, за счет работы штаба общественного наблюдения.

Так, например, Смоленская область имеет большой опыт общественного наблюдения за процессом выбором, в том числе и федерального уровня. Лично я вошла в состав штаба по наблюдению за выборами второй раз – первый раз это был ЕДГ-2023, большая кампания по выборам губернатора и депутатов облдумы.

Для меня, как для члена штаба, важен независимый непартийный подход с точки зрения обеспечения законодательства и равных возможностей всех участников избирательного процесса. Мы ратуем за четкую профессиональную и открытую работу.

Таким образом, высокий уровень участия граждан обеспечат легитимность выборов.

За себя скажу так: мне с детства привили чувство ответственности за свои поступки и осознание последствий безразличия к происходящему в жизни, и научили выражать свою гражданскую позицию. Теперь я не пропускаю ни одного дня голосования, ведь это мой выбор, который влияет на мою же жизнь. Я надеюсь, что меня поддержат мои земляки.