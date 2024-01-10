Госуслуги ДОМ. Показания.

Как подавать показания приборов учёта через приложение «Госуслуги.ДОМ»?

Для этого нужно выбрать объект недвижимости, по которому вы хотите передать показания. Затем на главном экране отобразится раздел «Передача показаний». Здесь нужно выбрать коммунальный ресурс, по которому вы хотите передать показания приборов учёта. Это может быть «Электричество», «Горячая вода», «Холодная вода», «Газ», «Отопление».

Система спросит вас, верно ли указан номер прибора учёта? Если всё в порядке, то нужно нажать на кнопку «Всё верно». В появившемся поле необходимо внести информацию и нажать на кнопку «Передать показания».

Что делать, если допущена ошибка при вводе показаний приборов учёта?

Функционал мобильного приложения позволяет подавать показания приборов учёта несколько раз в период передачи. Если вы внесли показания приборов учёта с ошибкой, то через непродолжительное время можно ввести корректные данные.

Скачайте приложение «Госуслуги.ДОМ» https://bill.dom.gosuslugi.ru/bills/