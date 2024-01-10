Мой бизнес

Центр «Мой бизнес» Смоленской области работает в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом Российской Федерации.

Приглашаем на бесплатные консультации!

На какие? Юридические, маркетинговые, бухгалтерские. По финансовому планированию и самопрезентации. Помогут самозанятым и сельхозпроизводителям.

Тем, кто хочет выйти на маркетплейсы или только планирует начать бизнес.

Кто консультанты? Эксперты с многолетним опытом работы в своей сфере. Они сами являются владельцами бизнеса или ключевыми сотрудниками смоленских компаний, поэтому говорят с предпринимателями на одном языке.

А что, собственно, рассказывают? Добро пожаловать на сайт, там можно познакомиться со всеми: https://cpp67.ru/konsultanty/

Выбираете нужный вам тип консультации, знакомитесь с услугами экспертов, выбираете того, кто поможет вам решить насущные вопросы – и записывайтесь на приём онлайн прямо на страничке консультанта. Удобно и просто.