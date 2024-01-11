Смоленская область присоединилась к Неделе продвижения активного образа жизни

По данным ВОЗ, около 5 млн. смертей в год можно было бы предотвратить, если бы люди вели более активный образ жизни.

Человеческий организм не может без движения! Малоподвижный образ жизни, как фактор риска хронических заболеваний, находится на 4 месте после курения, гипертонии и ожирения.

Двигательная активность снижает риски многих серьёзных заболеваний: артериальной гипертензии и других болезней сердца и сосудов, атеросклероза, сахарного диабета и ожирения, остеопороза, некоторых форм рака и др. Она благотворна для психического здоровья, нормализует сон, снижает уровень холестерина, улучшает кровоснабжение мозга, замедляет развитие деменции, нормализует гормональный фон, работу ЖКТ, увеличивает возможности легких и укрепляет иммунитет.

Зима — прекрасное время года для повышения двигательной активности, зимних игр и забав на свежем воздухе. Повседневная активность — путь к укреплению здоровья!

Фото из архива Владимира Кузьмича