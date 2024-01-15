﻿Положение о муниципальном Конкурсе «Знаете, каким он парнем был», посвященном 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина в рамках федерального партийного Проекта «Культура малой Родины»







1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о муниципальном Конкурсе (далее Конкурс) «Знаете, каким он парнем был», посвященном 90-летию со дня рождения первого космонавта Ю.А. Гагарина, устанавливает порядок проведения конкурса среди образовательных учреждений, учреждений культуры, жителей Сафоновского района.

1.2. Организатором Конкурса является Сафоновское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Конкурс проводится в рамках партийного проекта «Культура малой Родины».

1.3. Информация о начале проведения Конкурса размещается на сайте Сафоновского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.4. Категории участников Конкурса определяются разделами Положения по отдельным номинациям.

1.5. В каждой из номинаций Конкурс проводится в три этапа – районный, зональный и областной.

1.6. Регистрация участников Конкурса осуществляется на основании заявки, поданной в организационный комитет Конкурса в соответствии с формой, приведенной в Приложении к данному Положению.

1.7. Победители Конкурса участвуют в зональном этапе Конкурса. Участие в зональном конкурсе определяется решением организационного комитета на основании решения жюри.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс «Знаете, каким он парнем был», посвященный 90-летию со дня рождения первого космонавта Ю.А. Гагарина, проводится в Сафоновском районе в целях поддержки творческих коллективов, талантливых жителей района, ведущих активную социальную деятельность.

2.2. Задачи Конкурса:

Прославление подвига, сохранение и увековечение памяти о первом космонавте Земли Ю.А. Гагарине;

воспитание у сафоновцев чувства патриотизма и гордости за родной край, Смоленскую область, давшую миру первопроходца космоса;

привитие на примере жизни Ю.А. Гагарина молодым сафоновцам жизненных идеалов и ценностей;

популяризация патриотической и гражданской тематики, выраженной в произведениях изобразительного искусства, песнях, прославляющих достижения отечественной космонавтики, людей, вносящих заметный вклад в её развитие;

возрождение и поддержка лучших патриотических и гражданских традиций в России;

содействие повышению интереса к классике отечественной, изобразительной и музыкальной культуры;

выявление и поддержка талантливых коллективов, художников, авторов и исполнителей.



3. Муниципальный организационный комитет

3.1. Муниципальный организационный комитет (далее Организационный комитет) утверждается и.п. секретаря местного отделения Партии.

3.2. Возглавляет Организационный комитет и.п. секретаря Сафоновского местного отделения Всероссийской политической Партии «Единая Россия».

3.3. Форма и порядок проведения районного этапа конкурса:

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Вокал», «Хореография», «Фотография», «Изобразительное искусство», «Литература».

Конкурс проводится в период с 15 января 2024 по 9 марта 2024 года и состоит из трех этапов в каждой из номинаций:

Муниципальный — с 15 января 2024 года по 15 февраля 2024 года по адресу: г. Сафоново, ул. Ленина, д. 4 «А» (ЦДК). Заявки предоставляются до 2 февраля 2024 года.

Зональный:

Сафоново, ул. Ленина, д. 4 «А» (ЦДК ) — 20 февраля 2024 года, по адресу);

по адресу); Рославль — 16 февраля 2024,

Смоленск – 26 февраля 2024 года.

Областной — с определением лауреатов и отбором номеров для Гала-концерта (предварительно с 1 по 9 марта).

3.4. Форма организации и порядок проведения муниципального этапа определяются Организационным комитетом и жюри Конкурса.

Итоги муниципальных этапов Конкурса подводятся не позднее, чем за 5 дней до зонального этапа, а зональные — не позднее 5 дней до финала.

3.5. Сроки и иные условия проведения муниципального Конкурса могут быть изменены решением Организационного комитета в соответствии с эпидемиологической ситуацией в Сафоновском районе в период проведения конкурса.

3.6. Организационный комитет определяет Председателя и формирует состав жюри Конкурса из числа опытных, квалифицированных авторитетных представителей культуры и искусства, членов организационного комитета и представителей партии.

3.7. Организационный комитет определяет форму и порядок награждения участников муниципального этапа Конкурса.

Все участники конкурса, согласно поданным заявкам – номерам, награждаются благодарственными письмами.

4. Проведение муниципального этапа Конкурса «Знаете, каким он парнем был» в номинации «Вокал»

4.1. Номинация «Вокал»:

4.1.1. Подноминации:

Композиция (создание музыкальных произведений);

Академический, народный и эстрадный вокал (сольное пение);

Вокальные ансамбли (дуэты, ансамбли от 3 до 8 человек);

Хоровые коллективы.

4.1.2. Категории участников:

1 категория – от 10 до 17 лет;

2 категория – старше 17 лет.

4.1.3. Критерии оценок:

исполнительское мастерство и техника исполнения – диапазон, соответствие стилю, уровень сложности, оригинальность, соответствие репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя, чувство ритма, умение пользоваться микрофоном;

артистизм – презентация, контакт со зрителем, умение преподнести исполняемое произведение, дополнительные выразительные средства (подтанцовка и т.д.).

имидж – самовыражение, костюм, реквизит, макияж.

4.1.4. Технические требования:

участники номинаций могут исполнять конкурсные произведения как с живым музыкальным сопровождением, так и под фонограмму «минус один».

За качество звучания фонограммы ответственность несет конкурсант.

На муниципальном этапе фонограмма передается непосредственно организаторам данных этапов. На зональном этапе Конкурса – отправляется на адрес электронной почты, который будет сообщен победителям муниципального этапа при подведении его итогов, не позднее чем за пять дней до даты проведения зонального этапа.

Фонограмма должна быть подписана «Фамилия и имя исполнителей, Название и фамилии авторов произведений».

4.2. Порядок и форма проведения

Проводится в срок с 15 января по 06 февраля 2024 года и состоит из двух туров в каждой из номинаций:

Первый – отборочный тур (заочная форма) проходит с 3 февраля по 5 февраля 2024 года.

Для участия в отборочном туре муниципального Конкурса «Знаете, каким он парнем был», необходимо не позднее 01 февраля 2024 года предоставить заявочный комплект: заявку на участие (приложение №1 к настоящему Положению); ссылку на видеоматериал. Заявочный комплект должен быть отправлен по электронной почте: mbuk.SGKC@mail.ru,

Второй – итоговый тур (очная форма). Проходит 06 февраля 2024 года по адресу:

г. Сафоново, ул. Ленина, д. 4 «А» (ЦДК).

Победители муниципального этапа будут удостоены дипломами лауреата I, II или III степеней и примут участие в зональном этапе Конкурса «Знаете, каким он парнем был», который состоится 06 февраля 2024 года, по адресу г. Сафоново, ул. Ленина, д. 4 «А» (ЦДК)

Участники Конкурса, занявшие только первые места в своих номинациях в муниципальном этапе, принимают участие в зональном этапе.

5. Проведение Конкурса «Знаете, каким он парнем был» в номинации «Хореография»

5.1. Номинация «Хореография»

5.1.1. Подноминации:

«Классический танец»,

«Эстрадный танец»,

«Народный танец».

5.1.2. Категории участников:

1 категория – танцевальные коллективы, возраст участников от 10 до 17 лет;

2 категория – танцевальные коллективы, возраст участников старше 17 лет;

5.1.3. Критерии оценок:

эмоциональность, уровень артистизма (актерское мастерство);

техника исполнения;

оригинальность балетмейстерского решения;

художественное оформление номера (костюмы, музыкальное оформление, реквизит).

5.1.4. Технические требования:

музыкальный материал на районных этапах передается непосредственно организаторам данных этапов, на областном этапе Конкурса – отправляется на адрес электронной почты, который будет сообщен победителям районного этапа при подведении его итогов, не позднее чем за пять дней до даты проведения областного этапа. Трек должен быть подписан «Название коллектива», «Название и авторство композиции».

5.2. Порядок и форма проведения

Проводится в срок с 15 января по 06 февраля 2024 года и состоит из двух туров в каждой из номинаций:

Первый – отборочный тур (заочная форма) проходит с 3 февраля по 5 февраля 2024 года.

Для участия в отборочном туре муниципального Конкурса «Знаете, каким он парнем был», необходимо не позднее 01 февраля 2024 года предоставить заявочный комплект: заявку на участие (приложение №1 к настоящему Положению); ссылку на видеоматериал. Заявочный комплект должен быть отправлен по электронной почте: mbuk.SGKC@mail.ru,

Второй – итоговый тур (очная форма). Проходит 06 февраля 2024 года по адресу: г. Сафоново, ул. Ленина, д. 4 «А» (ЦДК).

Победители муниципального этапа в номинации «Хореография» будут удостоены дипломами лауреата I, II или III степеней и примут участие в зональном этапе Конкурса «Знаете, каким он парнем был», который состоится 06 февраля 2024 года, по адресу г. Сафоново, ул. Ленина, д. 4 «А» (ЦДК)

Участники Конкурса, занявшие только первые места в своих номинациях в муниципальном этапе, принимают участие в зональном этапе.

6. Проведение Конкурса «Знаете, каким он парнем был» в номинации «Фотография»

6.1.Тема номинации «Поехали!» отображает космическую тему, движение во всех его проявлениях в жизни.

6.2.Категории участников:

-1 категория–от10до17лет;

-2 категория–старше17лет.

6.3. Критерии оценок:

-соответствие теме конкурса;

-художественный уровень произведения;

-оригинальность идеи;

-техника и качество исполнения.

6.4. Технические требования:

Фотографии представляются в электронном виде, в формате JPG, пригодные для печати на формате А3. На муниципальном этапе фото работы участников передаются непосредственно организаторам данных этапов в электронном виде и без подведения результатов отправляются на адрес электронной почты областного организационного комитета.

6.5. Представляя фото работу для участия в Конкурсе, участник:

-подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при проведении конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;

— дает согласие на опубликовании данной фотографии на сайтах по выбору организаторов с возможностью публикации в печатных изданиях.

6.6. Фотоработы, представленные для участия в Конкурсе, могут быть отклонены от участия в следующих случаях:

-фотографии не соответствуют тематике конкурса;

-низкое художественное или техническое качество фотографий;

-фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной нетерпимости.

6.7. Работы победителей Конкурса в номинации «Фотография» будут выставлены во время гала-концерта, на котором будут подводиться итоги Конкурса «Знаете, каким он парнем был»– с 1 марта по 9 марта 2024 года.

6.8. Порядок и сроки предоставления работ

6.8.1. Для участия в конкурсе заинтересованные лица (авторы конкурсных работ и /или их законные представители) должны прислать Заявку на участие в Конкурсе, которая составляется по форме Приложения №1 к настоящему Положению в формате «Документ Word», и выполненную в электронном формате работу на электронный адрес: hudog_shk_saf@mail,ru (в теме письма уквзать – «На конкурс») (контактное лицо – Шаповалова Светлана Викторовна)

6.8.2. К заявке на участие в Конкурсе прилагается согласие участника конкурса либо его законных представителей на обработку персональных данных, составленные по форме Приложения № 1 к настоящему Положению.

6.8.3 Срок приёма конкурсных работ — с 22 января до 09 февраля 2024 г (включительно).

7. Проведение Конкурса «Знаете, каким он парнем был» в номинации «Изобразительное искусство».

7.1.Подноминации: «Плакат», «Живопись»

7.2.Темы номинации: Космос, Вселенная, День космонавтики и авиации, освоение космического пространства.

7.3.Категории участников:

-1категория–от 6 до 10лет;

-2категория–от 11 до17лет;

-3 категория–старше17лет;

7.4.Критерии оценок:

-соответствие содержания работы заявленной теме;

-художественная выразительность работы;

-оригинальность;

-качество исполнения;

-эстетический вид.

7.5. Порядок и сроки предоставления работ

7.5.1. Для участия в конкурсе заинтересованные лица (авторы конкурсных работ и /или их законные представители) должны прислать Заявку на участие в Конкурсе, которая составляется по форме Приложения №1 к настоящему Положению в формате «Документ Word», и выполненную в электронном формате работу на электронный адрес: hudog_shk_saf@mail,ru (в теме письма уквзать – «На конкурс») (контактное лицо – Шаповалова Светлана Викторовна)

7.5.2 К заявке на участие в Конкурсе прилагается согласие участника конкурса либо его законных представителей на обработку персональных данных, составленные по форме Приложения № 1 к настоящему Положению.

8. Требования к предоставляемым работам в подноминациях «Плакат», «Живопись»

— от учреждения на Конкурс предоставляется не более 5 работ;

— автор предоставляет на Конкурс не более одной работы;

-работы могут быть выполнены на любом материале бумага, картон, холст, и т.д.) форматом не менееА4 (210х290)и не более А3 (420х580) с указанием в правом нижнем углу Ф.И. участника, названия работы, Ф.И.О. руководителя, контактного номера телефона;

-на Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и

аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с

применением программ для графического моделирования и дизайна.

8.1.Требования к оформлению и предоставлению работ:

— Работы отправляются в электронном формате*.jpeg (имя файла должно включать: ФИО участника, адрес проживания и возрастная группа). Размер графического файла не должен превышать10МБ.

8.2. На Конкурс не принимаются:

-работы, не соответствующие условиям данного Положения;

-работы, в ходе которых изображаются: ущерб окружающей среде, животным, нравственному или физическому здоровью людей;

-работы не личного авторства.

8.3.Работы, направленные на Конкурс с нарушением условий оформления или с нарушением установленных сроков, не рассматриваются,

На районных этапах работы участников передаются непосредственно организаторам данных этапов в электронном виде и без подведения результатов отправляются на адрес электронной почты областного организационного комитета до15 февраля 2024года.

8.4. Особые условия:

-предоставляя работу для участия в Конкурсе, участник дает согласие на безвозмездное опубликование данной работы на сайтах по выбору организаторов, с возможностью публикации в печатных изданиях;

-работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются. Конкурсная комиссия в переписку по поводу хода и результатов Конкурса с участниками не вступает.

Работы победителей Конкурса в номинации «Изобразительное искусство» будут выставлены во время гала-концерта, на котором будут подводиться итоги Конкурса «Знаете, каким он парнем был» – предварительно с 1 марта 2024 года по 9 марта 2024 года.

8.5. Награждение победителей Конкурса в номинации «Изобразительное искусство» будет проведено во время гала-концерта, на котором будут подведены итоги Конкурса «Знаете, каким он парнем был», – предварительно с 1 марта 2024 года по 9 марта 2024года.

8.6. Порядок и сроки предоставления работ

8.6.1. Для участия в конкурсе заинтересованные лица (авторы конкурсных работ и /или их законные представители) должны прислать Заявку на участие в Конкурсе, которая составляется по форме Приложения № 1 к настоящему Положению в формате «Документ Word», и выполненную в электронном формате работу на электронный адрес: hudog_shk_saf@mail,ru (в теме письма указать – «На конкурс») (контактное лицо – Шаповалова Светлана Викторовна)

8.6.2. К заявке на участие в Конкурсе прилагается согласие участника конкурса либо его законных представителей на обработку персональных данных, составленные по форме Приложения № 1 к настоящему Положению.

8.6.3. Срок приёма конкурсных работ — с 22 января до 09 февраля 2024 г (включительно).

9. Проведение Конкурса «Знаете, каким он парнем был» в номинации «Литература»

9.1. Подноминации: «Поэзия», «Проза».

9.2. Темы номинации:

в подноминации «Поэзия»:

«Он был первым»;

в подноминации «Проза»:

«Послание в другую галактику»,

«Героическая профессия – космонавт».

9.3. Категории участников:

— 1 категория – от 10 до 17 лет;

— 2 категория – старше 17 лет.

9.4. Критерии оценок:

— соответствие содержания работы заявленной теме;

— творческий уровень работы, композиционная стройность и логичность;

— стиль изложения;

— отражение личного отношения к теме.

9.5. Требования к предоставляемым работам в подноминации «Поэзия»:

— автор может предоставить не более трех работ;

— объем одной работы не должен превышать 100 строк.

9.6. Требования к предоставляемым работам в подноминации «Проза»:

— автор представляет на Конкурс одну работу;

— объем работы не должен превышать 20 000 знаков без учета пробелов.

9.7. Требования к оформлению и предоставлению работ:

— работы предоставляются в электронном виде, в форматах DOC или RTF, шрифт – Times, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный.

На районном этапе работы участников передаются в электронном виде на электронную почту МБУК «Сафоновская районная централизованная библиотечная система» safonlib@yandex.ru и без подведения результатов отправляются на адрес электронной почты областного организационного комитета до 14 февраля 2024 года.

9.8. Особые условия:

— предоставляя работу для участия в Конкурсе, участник дает согласие на безвозмездное опубликование данной работы на сайтах по выбору организаторов, с возможностью публикации в печатных изданиях;

— работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются. Конкурсная комиссия в переписку по поводу хода и результатов Конкурса с участниками не вступает.

9.9. Награждение победителей Конкурса в номинации «Литература» будет проведено во время гала-концерта, на котором будут подводиться итоги Конкурса «Знаете, каким он парнем был», – предварительно с 1 марта 2024 года по 9 марта 2024 года.

10. Общие правила проведения Конкурса

10.1. Положение о Конкурсе публикуется на официальном сайте Сафоновского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10.2. Положение о Конкурсе утверждается Организационным комитетом, состав которого определяется Организатором Конкурса. Численный и персональный состав Организационного комитета утверждается местным политическим советом Сафоновского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Организационный комитет вправе вносить изменения и дополнения в Положение о Конкурсе, заранее уведомив всех участников Конкурса.

10.3. Организационный комитет, жюри по номинациям и районное жюри оценивают представленные конкурсные работы и определяют победителей Конкурса. Организационный комитет имеет право отметить материалы, не вошедшие в число победителей, поощрительными призами.

10.4. Организаторы Конкурса имеют право:

— публикации, а также иного вида распространения и тиражирования творческих работ, поступивших для участия в номинациях «Рисунок» и «Фотография» Конкурса, в том числе размещение в сети «Интернет» без выплаты вознаграждений с обязательной ссылкой на авторство;

— использования в видеосюжетах и видеороликах, изготавливаемых Организатором, записей выступлений вокальных и хореографических коллективов, солистов, принимающих участие в Конкурсе в номинациях «Вокал» и «Хореография», в том числе размещение в сети Интернет, без выплаты вознаграждений, с обязательным указанием названия коллектива или имени и фамилии участника.

К заявке на участие в Конкурсе прилагается согласие участника конкурса либо его законных представителей на обработку персональных данных, составленное по форме Приложения № 1 к настоящему Положению

11. Контактные данные организаторов Конкурса:

Тел. +7(48142)4-34-86 Захарова А.Н., председатель организационного комитета.

В номинациях:

— «Вокал», «Хореография»,e-mail: hudog_shk_saf@mail,ru (с темой письма: для Конкурса к 90-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина)(+7(48142)4-19-67);

— «Фотография», «Изобразительное искусство» e-mail: hudog_shk_saf@mail,ru (с темой письма: для Конкурса к 90-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина) (+7(48142)2-57-14);

— «Литература» — e-mail: safonlib@yandex.ru (с темой письма: для Конкурса к 90-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина) (+7(48142)4-27-08).

Заявка на участие

в муниципальном Конкурсе «Знаете, каким он парнем был», посвященном 90 -летию со дня рождения Ю.А. Гагарина в 2024 г.

Номинация:

Подноминация:

Название работы (концертного номера):

ФИО участника:

Дата рождения:

Электронная почта:

Адрес регистрации:

Контактный номер телефона:

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю согласие Смоленскому региональному отделению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,расположенному по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. К. Маркса, д.14,на обработку, а именно совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона, в том числе с использованием средств автоматизации, моих персональных данных, указанных в настоящей заявке, любыми не запрещенными законодательством Российской Федерации способами, в целях, определенных Уставом Партии. Настоящее согласие действует со дня подписания до дня его отзыва в письменной форме.

Согласие на обработку _____________________

персональных данных (Подпись)

____________________ _____________________

(Дата заполнения заявки) (Расшифровка)