﻿Смоленская АЭС: в 2024 году Десногорск при поддержке атомной отрасли создаст студию детского анимационного фильма





По итогам 2023 года город-спутник Смоленской АЭС Десногорск занял вторую строчку в рейтинге отраслевого проекта «Школа Росатома» и получит 1,5 млн рублей на решение задач в области образования.

Рейтингование атомных городов проводится ежегодно и формируется путем оценки муниципалитетов по 28 показателям, которые учитывают активность жителей в событиях «Школы Росатома».

«Это первая победа Десногорска в рейтинге, и, надеюсь, не последняя, – отметил глава муниципалитета Анатолий Терлецкий. – Мы можем побеждать, и доказали это. В ближайшее время будет подготовлено Положение о рейтинговании образовательных организаций города в рамках «Школы Росатома», что позволит вовлечь в деятельность проекта больше педагогов, детей и их родителей, удержать высокую конкурсную планку».

На целевые средства решено открыть студию детского анимационного фильма, что станет отличным подспорьем в раскрытии творческих способностей детей, создании конкурентоспособных продуктов для успеха в международном конкурсе «МультиКЛИПация», который ежегодно проходит при поддержке Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом».

«Известие о победе в рейтинге – очень радостная новость для меня. Волновалась, ожидая результата, от всей души благодарю всех, кто помог одержать победу, – говорит муниципальный координатор «Школы Росатома» в Десногорске Татьяна Кужаниязова. – Давно вынашивала идею о создании студии мультипликации, чтобы все желающие девчонки и мальчишки смогли попробовать себя в интересном виде творчества – создании мультфильмов. Теперь мечта сможет стать реальностью, а мы еще дружнее будем бороться за лидерство в рейтинге, чтобы реализовывать новые идеи на высоком уровне».

«Школа Росатома» – масштабная инициатива Росатома, направленная на развитие системы образования в городах расположения предприятий отрасли. Многим ребятам Десногорска участие в событиях проекта помогло определиться с выбором будущей профессии, выбрать вуз для получения высшего образования.

«Школа Росатома» сильно повлияла на мою жизнь, – говорит выпускница Московского физико-технического института Татьяна Сидельникова. – Мероприятия научили общаться с людьми разного возраста и статуса, помогли преодолевать трудности, постигнуть основы ораторского искусства, дали шанс задействовать логический потенциал и окунуться в мир новых технологий, переплетенных с креативностью, стать сильнее, открыть новые перспективы. Все это отразилось на выборе профессии. Я работаю в Российском квантовом центре над созданием первого квантового компьютера в команде с очень одаренными людьми. Без «Школы Росатома» эта мечта осталась бы на полке неисполненных фантазий».

Создание возможностей для молодежи является одним из ключевых приоритетов государства. Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала подрастающего поколения. Предприятия и организации также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками, создаются специализированные образовательные программы для подготовки молодых кадров.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС