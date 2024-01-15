﻿Смоленская АЭС: команда Десногорска попала в тройку лидеров научно-технического фестиваля «Росэнергоатома» «ИнженериУМ»





Успехом для юных десногорцев завершился финал фестиваля научно-технического творчества «ИнженериУМ» имени Игоря Курчатова, который состоялся при поддержке Фонда «Ассоциация территорий расположения атомных станций» в Московском Дворце пионеров «Воробьевы горы». Цель проекта – популяризация инженерных специальностей среди школьников, привлечение талантливой молодежи на предприятия атомной отрасли.

«Такие проекты способствуют росту интереса детей к науке и технике, повышают их мотивацию к изучению точных наук, что важно для технологического прогресса страны, – отметила директор Департамента по работе с регионами и органами государственной власти Концерна «Росэнергоатом» Светлана Чурилова.

В конкурсе приняли участие более 300 школьников из 11 городов присутствия Концерна «Росэнергоатом». Преодолев три этапа испытаний, 66 ребят вышли в финал, где и представили свои лучшие проекты по теме «Безопасная эксплуатация АЭС». Работы оценивались по 15 критериям. Защита проектов проводилась в двух возрастных группах, и в каждой была определена тройка победителей.

Команда школы №2 Десногорска: Тимофей Рожков, Ксения Антонова, Иван Горный, Анастасия Маркова, Варвара Галимова, Никита Симкин и Александр Орлов – вошла в тройку лидеров. В номинации «Сила атома» десногорцы заняли первое место, в номинации «РобоАтом» – третье. Кураторами команды выступили ведущий инженер Смоленской АЭС Иван Бормотов и педагог Алина Голочева.

«Уникальность проекта в том, что он помогает на базе конструктора Arduino изучить язык программирования С++, это увлекательно и интересно не только ребенку, но и взрослому, то есть это полезный опыт получили и школьники, и педагоги, – считает педагог-организатор школы №2 Десногорска Алина Голочева. – Серьезные концепции объяснялись на простых практических задачах, мы знакомились со сложными вещами, стараясь не упустить теоретическую составляющую».

Целую неделю ребята погружались в мир робототехники, программирования и конструирования, учились собирать роботов, разбирались со схемами их подключения. Младшая возрастная группа занималась регулированием мощности генератора, а старшая возрастная группа работала над системой управления реактором. Кроме того, юные инженеры участвовали в мастер-классе по конструированию элементов систем управления и испытательных механизмов, сборке и тестированию робототехнических систем. С интересом прослушали лекцию физика, главного редактора портала «Геоэнергетика» Бориса Марцинкевича и конструктора солнцемобиля Антона Осипова.

«Я приятно удивлен уровнем подготовки школьников, – отметил Борис Марцинкевич. – А ведь вещи, связанные с энергетикой, тем более с атомной, достаточно сложны для понимания. Они требуют дисциплины ума, любопытства, заинтересованности. Подрастает поколение, которое не боится слова «инженер».

Создание возможностей для молодежи является одним из ключевых приоритетов государства. Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала подрастающего поколения. Предприятия и организации также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками, создаются специализированные образовательные программы для подготовки молодых кадров.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС