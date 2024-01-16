﻿Смоленская АЭС направит в 2024 году на ремонт, модернизацию и повышение безопасности энергоблока №3 почти 342 млн рублей





На атомной станции началась плановая ремонтная кампания.

На Смоленской АЭС стартовала первая в текущем году ремонтная кампания. В соответствии с графиком, утвержденным Концерном «Росэнергоатом» — энергоблок №3 выведен в текущий плановый ремонт сроком на 41 сутки.

В ходе него специалисты в числе прочего проведут работы с осуществлением внутриреакторного контроля, измерения геометрии технологических каналов и каналов системы управления и защиты для определения состояния графитовой кладки.

«Каждый ремонт рассматриваем как ключевое событие дорожной карты Концерна, так как именно в ремонтной кампании скрыты основные резервы для выполнения задания по выработке электроэнергии, а в 2024 году перед Смоленской АЭС стоит сверхамбициозная задача – выдать в Единую энергосистему страны 23,270 миллиардов кВт-часов, – подчеркнул директор атомной станции Павел Лубенский. – Мы нацелены не только выдержать намеченные темпы ремонтных работ, но и сократить сроки относительно целевых значений без ущерба для качества и безопасности, чтобы внести свой вклад в сохранение за «Росэнергоатомом» статуса крупнейшей энергогенерирующей компании России, надежного партнера на международном рынке».

Как известно, каждые дополнительные сутки эксплуатации энергоблока РБМК-1000 – это 24 млн кВт-часов в копилку общей генерации Росэнергоатома. Для оптимизации сроков ремонта Смоленская АЭС использует инструменты производственной системы Росатома. В декабре 2023 года открыт ПСР-проект.

«Предстоит выполнить 504 работы на оборудовании реакторного, турбинного, электрического, химического и других цехов, на их реализацию затрачено почти 342 млн рублей, – отметил руководитель ПСР-проекта, заместитель главного инженера Андрей Писков. – Задействовано 780 специалистов из 12 подразделений Смоленской АЭС, а также 850 сотрудников подрядной организации «Атомэнергоремонт», в основном персонал смоленского филиала. Важна вовлеченность всех участников процесса, лидерство руководителей, анализ решений с точки зрения безопасности и эффективности, талант каждого слесаря, сварщика, мастера, инженера. От этого зависит успех в достижении целей, установленных руководством отрасли и государства».

С генеральным подрядчиком заключены договоры не только на техническое обслуживание и ремонт оборудования, в центре его ответственности модернизация деаэраторов, системы управления арматурой на напоре питательных электронасосов, замена электроприводов на системе технического водоснабжения машинного зала.

Всего по плану ремонтная кампания Смоленской АЭС 2024 года продлится 147 суток: с 14 марта до 23 апреля будет отключен от сети энергоблок №2, с 1 июня до 4 августа – энергоблок №1, на котором, кроме всего прочего, будет выполнен второй этап работ по управлению ресурсными характеристиками графитовой кладки реактора. Напомним, что первый этап в 2023 году реализован с существенным сокращением сроков – на 16 суток.



Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Сегодня Госкорпорация «Росатом», являясь единственной российской глобальной технологической компанией, не только обеспечивает высокий уровень безопасности на всех этапах своей производственной деятельности, но и поддерживает его на социальном уровне, а предприятия Росатома принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС