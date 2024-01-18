Проект «ОПОРА – СТАРТ» реализуется при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ»

Проект «ОПОРА – СТАРТ»

В рамках нового проекта выявляются отечественные производители натуральных и уникальных продуктов (самобытных брендов) с целью их продвижения и предоставления возможности потенциального роста малым и средним предприятиям.

Одной из задач проекта является расширение ассортимента локальных товаров, которые традиционно производятся субъектами малого и среднего предпринимательства и возможности их доступа к полкам федеральных и региональных торговых сетей, маркетплейсам, другим площадкам в сфере розничной торговли и вывода отечественного производителя на зарубежные рынки.

В рамках Соглашений о Сотрудничестве с региональными и федеральными торговыми сетями эксперты проекта «ОПОРА — СТАРТ»:

привлекают новых производителей товаров народного потребления из числа субъектов малого и среднего предпринимательства;

привлекают субъектов малого и среднего предпринимательства — членов «ОПОРЫ РОССИИ» к участию в программах лояльности (бонусных программах) торговых сетей;

разрабатывают и организуют специальные обучающие программы и тренинги для микро — и малых предприятий с целью развития бизнеса в разнообразных форматах;

проводят совместные мероприятия, направленные на широкое информирование предпринимателей об актуальных вопросах потребительского рынка и предпринимательской деятельности;

информируют о стандартах и правилах, которыми руководствуется категорийный менеджмент торговых сетей при создании ассортиментной матрицы, окажут помощь в создании таких продуктов, которые будут интересны сетям и потребителям, подготовят производителя к переговорной компании на основе аналитики по категории по выбранным сетям.