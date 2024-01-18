﻿«Госуслуги.Дом» для физлиц





Как подать заявку в управляющую организацию через приложение «Госуслуги.ДОМ»?

Выберите объект недвижимости, по которому вы хотите подать заявку. В нижнем меню выберите раздел «Заявки». Вам откроется экран, внизу которого нужно нажать на кнопку «Новая заявка». Далее появится сообщение от умного помощника – он поможет составить заявку. Внизу экрана нужно выбрать объект, например, «Во всём доме», «В моём подъезде», «В моей квартире». Следующий шаг – выбрать из предложенных вариантов, в чём именно заключается проблема. И в завершении в поле ввода на следующем экране описать проблему, при желании прикрепить фотографию и нажать на кнопку «Подать заявку».

Где прочитать ответ управляющей организации?

В приложении придет push-уведомление, нажав на него, вы сможете прочитать ответ. Также вы можете выбрать объект недвижимости. На главном экране в правом верхнем углу нажмите на знак «Колокольчик» – здесь отображаются ответы управляющей организации, жилищной инспекции и других компаний, в которые вы направляли обращения через мобильное приложение.

Скачайте приложение «Госуслуги.Дом» https://bill.dom.gosuslugi.ru/bills/