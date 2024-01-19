Используй свой шанс – приходи работать на Смоленскую АЭС

Смоленская атомная станция приглашает на собеседование выпускников 2024 года высших учебных заведений технических специальностей.
Специальности (направления):
• теплоэнергетика и теплотехника,
• ядерные реакторы и материалы,
• атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг,
• электроника и автоматика физических установок,
• химическая технология материалов современной энергетики,
• химическая технология,
• ядерная энергетика и теплофизика,
• ядерные физика и технологии,
• электроэнергетика и электротехника,
• информатика и вычислительная техника,
• электроника и наноэлектроника,
• энергетическое машиностроение,
• автоматизация технологических процессов и производств,
• промышленная экология и биотехнологии,
• радиационная, химическая и биологическая защита,
• строительство,
• геодезия.
Предварительная запись на собеседование по телефону: 8(48153)70868.
Резюме направлять на электронную почту: SemchenkovaMV@SAES.RU
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Управление коммуникаций Смоленской АЭС
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