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Используй свой шанс – приходи работать на Смоленскую АЭС

21.01.2024


Смоленская атомная станция приглашает на собеседование выпускников 2024 года высших учебных заведений технических специальностей.

Специальности (направления):

• теплоэнергетика и теплотехника,

• ядерные реакторы и материалы,

• атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг,

• электроника и автоматика физических установок,

• химическая технология материалов современной энергетики,

• химическая технология,

• ядерная энергетика и теплофизика,

• ядерные физика и технологии,

• электроэнергетика и электротехника,

• информатика и вычислительная техника,

• электроника и наноэлектроника,

• энергетическое машиностроение,

• автоматизация технологических процессов и производств,

• промышленная экология и биотехнологии,

• радиационная, химическая и биологическая защита,

• строительство,

• геодезия.

Предварительная запись на собеседование по телефону: 8(48153)70868.

Резюме направлять на электронную почту: SemchenkovaMV@SAES.RU

Используй свой шанс трудоустроиться на предприятие государственной корпорации «Росатом»!

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Опубликовано в категории Приоритеты

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