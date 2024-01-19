При поддержке атомщиков в Десногорске открыта обновленная поликлиника для взрослых в МСЧ № 135﻿





После масштабной реконструкции и ремонта свои двери для пациентов открыл холл взрослой поликлиники медико-санитарной части №135 Десногорска. Теперь это комфортное пространство с современным дизайном и удобной мебелью, грамотной логистикой, визуализацией и навигацией. Благодаря применению «бережливых» технологий оптимизированы многие процессы: потоки заболевших и здоровых разведены, сокращено время ожидания людей в очереди, организованы зоны комфортного пребывания, созданы условия для маломобильных граждан.

«Забота о здоровье людей — один из главных приоритетов Росатома, — подчеркнул на открытии поликлиники директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. — От состояния здоровья сотрудников предприятий и организаций нашего города напрямую зависит эффективность решения важных производственных задач, поставленных государством. И очень важно, что именно на государственном уровне уделяется большое внимание поддержке здравоохранения в городах присутствия атомной отрасли. В Десногорске под эгидой Росатома и ФМБА эффективно реализуются проекты по повышению качества оказания медицинской помощи людям».

Проект модернизации первого этажа был разработан специалистами ФМБА, МСЧ-135, ПСР-офиса Смоленской атомной станции при поддержке профсоюзной организации САЭС. На средства Росатома был полностью выполнен ремонт и закуплено оборудование и мебель, Федеральное медико-биологическое агентство профинансировало ремонт фасада, входных групп и кровли здания.

«У нас есть открытая регистратура, где пациенты могут записаться к врачу, взять направление, получить информацию о работе специалистов, — рассказал начальник МСЧ-135 Алексей Азаренков. — Здесь же на первом этаже расположено отделение медицинской профилактики, где можно пройти диспансеризацию, расположены кабинеты функциональной диагностики, процедурный кабинет, прививочный кабинет, кабинет доврачебной и неотложной медицинской помощи, кабинет врача терапевта».

На этом модернизация и реконструкция МСЧ-135 не закончатся. В рамках совместного проекта запланированы переоснащение и ремонт части здания взрослой поликлиники, куда обращаются пациенты с признаками ОРВИ, так называемый «фильтр». Также будут модернизированы отделение профпатологии и детский стационар.

Обновление взрослой поликлиники стало возможным после того, как Десногорск стал участником программы по совершенствованию качества и доступности медицинской помощи в атомных городах «Новая модель медицинских организаций». Заказчиками проекта выступают генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Мероприятия проекта включают модернизацию действующих учреждений здравоохранения в атомградах, приобретение нового медицинского оборудования.

Модернизация поликлиники для взрослых МСЧ-135 Десногорска отвечает запросам национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Как партнер государства в деле увеличения продолжительности и повышения качества жизни населения страны, Госкорпорация «Росатом» наращивает выпуск широкой линейки медицинского оборудования, радиофармпрепаратов, создаёт полностью импортонезависимую систему оказания медицинской помощи гражданам России при диагностике и лечении социально значимых заболеваний.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС