﻿Год педагога и наставника смоленские атомщики завершили творческой встречей «Энергия таланта»





В Десногорске наградили победителей и призеров ежегодного литературного конкурса Смоленской АЭС «Энергия таланта». На творческом вечере, который прошел в павильоне Атомпарка в праздничной и уютной атмосфере, прозвучали лучшие авторские произведения.

«Это прекрасно, что у нас столько талантливых людей разных поколений, столько дружных творческих семей, в которых рассказывают друг другу свои стихи, поют песни. Оставайтесь всегда такими яркими, позитивными, отзывчивыми, пусть ваше творчество звучит и в этом зале, и в нашем городе, и в нашей области», — обратилась со словами приветствия к участникам конкурса заместитель главы Десногорска Злата Бриллиантова.

«Смоленская АЭС и профсоюзная организация проводят множество самых разных спортивных и творческих мероприятий, и всегда приятно удивляет количество и разнообразие талантов наших жителей — нашей молодежи, наших ветеранов, за что вам огромное спасибо, — отметил председатель Первичной профсоюзной организации САЭС Игорь Хомяков, — В этом году Десногорску исполняется 50 лет, поэтому новый конкурс мы посвятим нашему любимому городу. Приглашаем вас к участию и ждем новых творческих работ».

В 2023 году конкурс объединил 46 жителей Десногорска, Рославля, Смоленска — школьников, учащихся учреждений дополнительного образования, студентов колледжей и вузов, ветеранов труда, работников Смоленской АЭС и других предприятий города.

На суд жюри авторы представили более 60 работ: эссе, заметки, стихи, песни и очерки. Рассказывали о своих наставниках в атомной энергетике, о любимом учителе, о судьбах своих героических предков, воевавших за Родину в годы Великой Отечественной войны, фантазировали, какой будет Смоленская АЗС-2 через 30 лет, оценивали масштабы добрых дел Росатома и концерна «Росэнергоатом» в Десногорске. В номинации «Профсоюз — это сила!» ярко и эмоционально поведали о достижениях профсоюзной организации Смоленской АЭС.

На вечере своими произведениями поделились как начинающие литераторы, так и уже известные в Десногорске, издавшие авторские сборники стихов, — поэты Елена Караваева и Лариса Орлова.

Лучшие авторские работы отмечены дипломами, сертификатами и сувенирами Смоленской АЭС и профсоюза атомной станции.

Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания развитию различных культурных и творческих инициатив, поддержке проектов в области патриотического воспитания молодежи, популяризации культуры и искусства. Росатом и его предприятия, в том числе Смоленская АЭС, принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС