﻿Почему выпускники вузов выбирают Смоленскую АЭС?





Накануне Дня студента сотрудники Смоленской АЭС – атомщики-первогодки – рассказали о годах получения высшего образования и посоветовали школьникам серьезно подходить к выбору будущей профессии.

Наталья Елизарова окончила Смоленский филиал Московского энергетического института, и уже пять месяцев – инженер-электроник в цехе тепловой автоматики и измерений. Говорит, что полученные знания помогают в работе, ведь работа напрямую связана с тем, чему учили в вузе. Оборудование состоит из тех же компонентов, которые применяли, хотя, конечно, намного сложнее.

Нынешним школьникам, которые стоят перед выбором места учебы, Наталья советует не бояться, запрашивать ответы на интересующие вопросы, уточнять, подавать документы в несколько вузов на разные или схожие направления. Главное – действовать, если не получается – вновь пытаться. Важна настойчивость, когда идешь к своей цели.

– Я очень хотела работать на Смоленской АЭС, чтобы приносить пользу людям и быть уверенной в завтрашнем дне, знать, что занята интересным делом и не потеряю его из-за проблем в экономике. Атомная энергия необходима стране, и, судя по поручениям президента, будет только нарастать. Здесь все стабильно, в цехе ко мне относятся как специалисту, несмотря на то, что меньше года назад я была еще студентом.

За плечами инженера отдела охраны труда Ольги Шелепаевой – два московских вуза: бакалавриат института государственного управления и права, магистратура института международного права и экономики имени Грибоедова, прекрасная защита выпускной квалификационной работы по сложной для непосвященных теме «Соглашение о разделе продукции и концессионные соглашения с иностранным инвестором». В руках – два диплома с отличием. Можно сказать, в законодательстве как рыба в воде.

– Студенчество – значимый этап, шаг во взрослую жизнь, который нужно делать осознанно, в выборе будущей профессии ориентироваться на свои интересы, – уверена Ольга. – У меня так и было, знала, чего хочу, наверное, поэтому нравилось все происходящее: и подготовка к семинарам, и часы, проведенные на лекциях, и взаимоотношения с однокурсниками, и возможности для реализации потенциала.

По словам Ольги, в любой профессии, да и в повседневной жизни необходимы приобретенные в юридических вузах навыки: доскональный анализ всех имеющихся фактов, кропотливая работа с документами, постоянное взаимодействие с людьми.

– Чтобы стать успешным специалистом, важно любить свою профессию и ценить знания, которые закладывают преподаватели, – говорит Ольга, обращаясь к школьникам. – Для достижения этой цели не обойтись без упорства. Проведите студенческие годы так, чтобы не было жалко упущенных возможностей, а потом приходите на Смоленскую АЭС, где возможностей для самореализации тоже хватает: имея престижную работу, можно параллельно проявлять себя в конкурсах, чемпионатах мастерства, конференциях, тренингах, получать много нового и полезного в обучающих курсах на различных платформах.

Максима Петрова приняли машинистом-обходчиком в турбинный цех, когда он успешно сдал экзамены в Смоленском филиале МЭИ и защитил диплом на тему «Повышение эффективности транспорта тепловой энергии». Он рад, что все ожидания, которые он связывал с атомной станцией в годы студенчества, оправдались.

– Для меня студенчество – незабываемый опыт с большим багажом познавательных событий, – говорит Максим. – Вуз определенно дал мне необходимый фундамент знаний, имея который, намного легче познавать тонкости профессии. Конечно, были и бессонные ночи в кругу друзей и одногруппников, проведенные за подготовкой к экзаменам, но память больше сохранила вузовскую движуху, например, КВН или квартирники.

Максим рекомендует выпускникам школ выбирать институты, готовящие специалистов для атомной промышленности. Причины – огромная область развития и перспективы карьерного роста.

– Будущим студентам – терпения и сил в учебе, – желает он. – Постигайте науку. На столь сложном предприятии, как АЭС, нужны настоящие профессионалы. Чтобы ими стать, требуются хорошие базовые знания. Уже почувствовал, что коллектив Смоленской станции очень ответственно относится к своей работе и обеспечению безопасности. Так что всем советую быть готовым засучить рукава и подтянуть дисциплину заранее, если хромает.

Максим Латышев, получив высшее образование в Брянском государственном инженерно-технологическом университете и опыт в одной из компаний отрасли, всегда стремился на Смоленскую станцию. Был пример отца, который работал в ОРБ, а сейчас участвует в международном проекте Росатома – на АЭС «Аккую». В 2023 году мечта осуществилась – устроился инженером в отдел технической инспекции и промышленной безопасности.

– Становясь студентом, человек уже сам отвечает за свои поступки, забота о будущем и ответственность выходят на первый план, – говорит Максим. – У меня была интересная учеба, больше всего запомнились летние практики в полях (с утра и до позднего вечера), бесконечные защиты курсовых проектов. Я вырос в Десногорске и хотел работать на Смоленской АЭС, потому что знал: в крупной корпорации «Росатом» может реализовать себя любой заинтересованный в этом человек. Как только появилась возможность, поставил себе цель – успешно пройти собеседования, затем обучение и сдать внутренние экзамены, с чем полностью справился. Очень благодарен коллективу за поддержку, которая помогает мне обретать недостающие знания и все увереннее чувствовать себя. Хочу сказать школьникам: как можно скорее разберитесь с выбором будущей профессии. Если это будет правильный выбор, то учеба пройдет легко и с удовольствием, как это было в моем случае.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС