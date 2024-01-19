﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики неинфекционных заболеваний

Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) — это болезни, имеющие продолжительное течение и развивающиеся под действием генетических, физиологических, поведенческих факторов и экологии.
ХНИЗ являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения нашей страны. На долю смертей от ХНИЗ приходится порядка 70% всех случаев, из которых более 40% являются преждевременными. Пандемия и последствия перенесенной коронавирусной инфекции также этому способствуют.
К основным типам ХНИЗ относятся болезни сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, онкология и сахарный диабет второго типа.
50% вклада в развитие ХНИХ вносят 7 основных факторов риска:
- курение,
- нерациональное питание,
- ожирение,
- низкая физическая активность,
- употребление алкоголя,
- повышенный уровень артериального давления,
- увеличение холестерина и сахара в крови,
- стресс.
Очень часто факторы сочетаются, усугубляя действие на организм.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) может не только затормозить развитие хронических болезней и улучшить течение и прогноз уже имеющихся диагнозов, но и сдержать проявление заболеваний, к которым имеется генетическая предрасположенность, нивелировать воздействие вредных факторов окружающей среды.
Очевидно, что самыми действенными методами профилактики развития ХНИЗ являются:
- здоровое питание (ограничение сахара и соли, транс-жиров, повышение доли овощей и фруктов);
- физическая активность;
- отказ от вредных привычек;
- регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации;
- знание своих «цифр здоровья» (уровня холестерина и глюкозы в крови, артериального давления, индекса массы тела, окружности талии).
При ведении ЗОЖ смертность от всех причин снижается на 39%. Риск сердечно-сосудистых заболеваний сокращается на 36%, вероятность развития инсультов и инфарктов — на 19%.
Если же вы обнаружили у себя какие-то тревожные симптомы или чувствуете, что в вашем организме «что-то не так» — это повод обратиться к врачу.
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