﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики неинфекционных заболеваний





Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) — это болезни, имеющие продолжительное течение и развивающиеся под действием генетических, физиологических, поведенческих факторов и экологии.

ХНИЗ являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения нашей страны. На долю смертей от ХНИЗ приходится порядка 70% всех случаев, из которых более 40% являются преждевременными. Пандемия и последствия перенесенной коронавирусной инфекции также этому способствуют.

К основным типам ХНИЗ относятся болезни сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, онкология и сахарный диабет второго типа.

50% вклада в развитие ХНИХ вносят 7 основных факторов риска:

курение,

нерациональное питание,

ожирение,

низкая физическая активность,

употребление алкоголя,

повышенный уровень артериального давления,

увеличение холестерина и сахара в крови,

стресс.

Очень часто факторы сочетаются, усугубляя действие на организм.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) может не только затормозить развитие хронических болезней и улучшить течение и прогноз уже имеющихся диагнозов, но и сдержать проявление заболеваний, к которым имеется генетическая предрасположенность, нивелировать воздействие вредных факторов окружающей среды.

Очевидно, что самыми действенными методами профилактики развития ХНИЗ являются:

здоровое питание (ограничение сахара и соли, транс-жиров, повышение доли овощей и фруктов);

физическая активность;

отказ от вредных привычек;

регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации;

знание своих «цифр здоровья» (уровня холестерина и глюкозы в крови, артериального давления, индекса массы тела, окружности талии).

При ведении ЗОЖ смертность от всех причин снижается на 39%. Риск сердечно-сосудистых заболеваний сокращается на 36%, вероятность развития инсультов и инфарктов — на 19%.

Если же вы обнаружили у себя какие-то тревожные симптомы или чувствуете, что в вашем организме «что-то не так» — это повод обратиться к врачу.