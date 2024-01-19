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﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики неинфекционных заболеваний

21.01.2024


Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) — это болезни, имеющие продолжительное течение и развивающиеся под действием генетических, физиологических, поведенческих факторов и экологии.

ХНИЗ являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения нашей страны. На долю смертей от ХНИЗ приходится порядка 70% всех случаев, из которых более 40% являются преждевременными. Пандемия и последствия перенесенной коронавирусной инфекции также этому способствуют.

К основным типам ХНИЗ относятся болезни сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, онкология и сахарный диабет второго типа.

50% вклада в развитие ХНИХ вносят 7 основных факторов риска:

  • курение,
  • нерациональное питание,
  • ожирение,
  • низкая физическая активность,
  • употребление алкоголя,
  • повышенный уровень артериального давления,
  • увеличение холестерина и сахара в крови,
  • стресс.

Очень часто факторы сочетаются, усугубляя действие на организм.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) может не только затормозить развитие хронических болезней и улучшить течение и прогноз уже имеющихся диагнозов, но и сдержать проявление заболеваний, к которым имеется генетическая предрасположенность, нивелировать воздействие вредных факторов окружающей среды.

Очевидно, что самыми действенными методами профилактики развития ХНИЗ являются:

  • здоровое питание (ограничение сахара и соли, транс-жиров, повышение доли овощей и фруктов);
  • физическая активность;
  • отказ от вредных привычек;
  • регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации;
  • знание своих «цифр здоровья» (уровня холестерина и глюкозы в крови, артериального давления, индекса массы тела, окружности талии).

При ведении ЗОЖ смертность от всех причин снижается на 39%. Риск сердечно-сосудистых заболеваний сокращается на 36%, вероятность развития инсультов и инфарктов — на 19%.

Если же вы обнаружили у себя какие-то тревожные симптомы или чувствуете, что в вашем организме «что-то не так» — это повод обратиться к врачу.

Опубликовано в категории Здравоохранение

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