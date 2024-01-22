Самооборона без оружия

В минувшие выходные Смоленск стал настоящей столицей самбо. В Дворец спорта «Юбилейный» съехались спортсмены из районов нашего региона и самбисты из Брянской области. Более 100 молодых спортсменов стали участниками турнира, который вот уже 15 лет проводят в честь Василия Ефимовича Рублевского — первооткрывателя самообороны без оружия в Смоленской области. В этом году отмечается 95-летие со дня рождения Заслуженного тренера РСФСР, кандидата педагогических наук и просто великого учителя и наставника.

Поддержку в организации турнира оказал проект «Единой России» «Zа самбо». Эти соревнования стали частью большого цикла мероприятий партийного проекта в честь 90-летия Юрия Гагарина «Знаете, каким он парнем был!».

Поздравил спортсменов и пожелал удачи секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия», координатор федерального проекта «Zа Самбо» в Смоленской области Игорь Ляхов: «Мы с вами, дорогие ребята, обязаны чтить память об этих выдающихся людях, которые стали нашей историей. Проводя эти соревнования, мы вспоминаем первый полет в космос, вспоминаем учителей, которые развивали самооборону без оружия на нашей земле, в России. Нам бы хотелось, чтобы вы, ребята, изучали историю, понимали, какой ценой достигались эти победы. И вы уже знаете, что без физической силы, выносливости и тренировок победы невозможны. Самбо – прекрасный вид спорта, которым также занимается наш Президент Владимир Владимирович Путин. Сегодня у нас большая команда, все вы – наше будущее, удачи вам!».

Самбо – популярный вид спорта на Смоленщине. Большое внимание его развитию уделяет региональная Федерация самбо. Секции успешно работают в Смоленске, Гагарине, Сафонове, Ярцеве, Дорогобуже, Верхнеднепровском, Десногорске и Демидове. Отметим, развитие спорта в регионах, поддержка имеющихся спортивных секций и организация новых, популяризация здорового образа жизни среди молодежи – одно из направлений Народной программы партии.

«Для нас большая честь проводить турнир в память о наших земляках – они настоящие герои. Есть общее, что объединяет их и многих присутствующих в этом зале – это спорт. Василий Ефимович и Юрий Алексеевич активно занимались физической культурой: самбо, баскетболом, хоккеем и лыжами. Они заложили мощный старт, сделали нашу страну великой в своих направлениях. Всем известно, что Президент России Владимир Владимирович Путин является мастером спорта по самбо, и мы видим, какая сегодня у нас сильная и независимая страна. Ровняйтесь на наших героев, любите свою Родину – за Россию, за самбо, за Президента!» — обратился к спортсменам Президент Федерации самбо в Смоленской области Руслан Воробьев. Он также поблагодарил региональное отделение партии за поддержку развития самбо.

От «Единой России» и Федерации самбо победителям турнира вручили памятные сувениры и медали. В церемонии награждения приняли участие депутат Смоленской областной Думы Иса Исаев и руководитель регисполкома партии Сергей Калинин. Символично, что первое место в турнире, посвященном космонавту, заняли, в том числе, спортсмены из Гагарина.

Как отметили организаторы первенства, турнир В. Е. Рублевского – стал первым в большом цикле соревнований в рамках проекта «Единой России» «Знаете, каким он парнем был!» в честь 90-летия Юрия Гагарина. До марта на Смоленщине проведут порядка шести турниров разного уровня, финальный состоится в городе Гагарине – на родине покорителя космоса.