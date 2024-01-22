Смоленские соки, алмазы, лампочки известны в разных странах мира





Более 50 компаний региона появились в электронном каталоге «Сделано в Смоленске» в 2023 году.

Наши предприниматели стали участниками 18 международных выставок и 4 бизнес-миссий. Особенно активно бизнесмены сейчас пользуются услугами по поиску и подбору иностранных покупателей в СНГ, ОАЭ, Израиле и Турции. А уже в этом году смоленские экспортёры впервые поставят свою продукцию в 18 новых стран.

Помощь компаниям региона оказывают по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», который инициировал Президент РФ. В прошлом году в его рамках Смоленская область досрочно реализовала все 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

В условиях западных санкций смоленская промышленность показала высокий уровень устойчивости. Успешно зарекомендовали себя различные способы адаптации экспортно ориентированной промышленности к сложной международной обстановке. Например, Смоленский электроламповый завод сменил собственника — на смену немецким владельцам из АО «Ледванс» пришли российские инвесторы из компании «Стеклосервис», что помогло сохранить производство, трудовой коллектив и экспортный потенциал предприятия. Производственное объединение «Кристалл», входящее в холдинг «Алроса», успешно справляется с санкционными вызовами. Уверен, что и новые пакеты санкций ЕС на российские алмазы и бриллианты не приведут к желаемому для стран Запада результату — российская продукция найдёт себе новые рынки сбыта, при этом западные потребители заплатят за бриллианты большую цену после введения ограничений. После объявления о санкциях против российских алмазов индекс мировых цен на бриллианты в конце прошлого года перешёл от снижения к росту. Что касается производства соков, хотел бы особо отметить успехи вяземской компании «ВИМа», чья продукция обрела успех более чем в 20 странах мира, включая Вьетнам и государства Персидского залива.

В электронном каталоге «Сделано в Смоленске» представлена информация о ключевых предприятиях-экспортёрах Смоленской области, включая, например, ПАО «Дорогобуж», ООО «Кролъ и К», ООО «Гагаринский консервный комбинат». Надеюсь, что каталог в ближайшее время будет наполнен конкретным содержанием в отношении экспортируемой продукции, что создаст ряд новых возможностей для экспортёров. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Проект был запущен в другую эпоху, до пандемии коронавируса и специальной военной операции. В связи с завершением действия национального проекта в конце текущего года хотелось бы надеяться, что его действие будет продлено и адаптировано под нужды российских экспортёров в связи с изменившимися условиями работы.

В текущих условиях важнейшим условием успешной работы экспортёров на международных рынках является поддержка государства. Государство должно оказывать содействие в противодействии санкциям в отношении экспортёров, выстраивании новых логистических цепочек, должным образом регулировать тарифную политику, осуществлять тонкую настройку таможенной политики в части пошлин и нетарифных барьеров. В связи с этим усиливается значение государственных институтов, направленных на поддержку экспорта. Данные структуры должны не проводить мероприятия «для галочки», имеющие внешний эффект, а ориентировать свою деятельность на нужды предприятий, на их реальные потребности, что возможно при условии формирования команды профессионалов и понимания реальных потребностей предприятий. В целом нужно отметить, что смоленские преприниматели хорошо перестроили свою экспортную деятельность в нынешних непростых условиях и добиваются отличных результатов, особенно в таких отраслях, как агропромышленный комплекс и химическая промышленность.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

4 ноября 2023 года в Москве открылась Международная выставка-форум «Россия» на которой представлены все субъекты России. Выставка продлится до символической для нашего региона даты – 12 апреля 2024 г., ее смогут посетить десятки и тысячи москвичей и гостей столицы, журналистов и представителей иностранных государств.

В 75-м павильоне ВДНХ представлены достижения Смоленской области –ее боевое прошлое, культурные достояния, огромное количество достопримечательностей различных эпох и стилей, славные достижения в мире авиастроения, машиностроение, сельском хозяйстве, кулинарии все чем богат Смоленский край. Эта выставка-форум показывает не только историко-культурный потенциал Смоленской земли, но и желание неравнодушных жителей региона изменить свою жизнь к лучшему, показать все самое лучшее чем владеет и славиться Смоленский край.

Подобного рода ярмарки, форумы и просветительские мероприятия с применением новых технологий, различные мастер-классы, презентации, лекции и театральные представления, демонстрации фильмов о регионе – все это способствует привлечению не только туристов, желающих лично убедится в достопримечательностях и гастрономических особенностях края, но инвесторов которые захотят вложится в развитие и расширение торговли с предприятиями Смоленской области. Сейчас есть возможность привлечь и заинтересовать иностранных инвесторов и туристов нашим регионом, много иностранцев учится в смоленских ВУЗах, приезжают полюбоваться достопримечательностями города и области. Участие региона в нацпроектах «Международная кооперация и экспорт», который инициирован Президент РФ прекрасная возможность себя зарекомендовать еще больше и возродить былое величие Смоленского края!!!