﻿Более 70 сотрудников Смоленской АЭС примут участие в отборочном этапе чемпионата профмастерства REASkills-2024





На Смоленской АЭС начался отборочный этап на дивизиональный чемпионат REASkills-2024. Желание проверить свои силы и знания изъявили 73 сотрудника в 13 компетенциях: обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики, охрана окружающей среды, радиационный контроль, управление жизненным циклом, аналитический контроль, инженерное мышление (каракури), охрана труда, технологические системы энергетических объектов, электроника, цифровое ПСР-предприятие, электромонтаж, промышленная автоматика, промышленная механика и монтаж.

«В этом году заметно выросло число специалистов, проявивших интерес к конкурсу, – отмечает начальник отдела развития персонала Елена Илгашева. – Среди них есть опытные участники, хорошо знающие весь конкурсный процесс, и новички, впервые подавшие заявки на оценочный этап. Желаем успехов нашим активным и целеустремленным сотрудникам. Какими бы ни были результаты, они уже сделали уверенный шаг к развитию в профессии».

В феврале станет известен состав команды наших коллег, которые будут бороться за звание лучших в дивизиональном чемпионате профессионального мастерства.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС