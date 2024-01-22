﻿Общественные наблюдатели готовы к любым вызовам





Члены регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Смоленской области приняли участие во всероссийском совещании общественных штабов субъектов РФ, посвященном подготовке к выборам Президента страны.

Совещание прошло в режиме ВКС 18 января по инициативе членов Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

В числе затронуты вопросов – принятие Положения о назначении наблюдателей и обсуждение инфраструктуры общественного контроля.

Положение о порядке назначения общественных наблюдателей на выборах Президента представили 18 января на площадке Общественной палаты РФ. Документ был утвержден решением Совета ОП РФ накануне.

Напомним, что Общественный штаб по наблюдению за выборами в Смоленской области возобновил работу в середине декабря, и 13 декабря прошло его первое в этом избирательном цикле заседание.

В настоящее время члены регионального штаба (эксперты-преподаватели) активно проводят обучение общественных наблюдателей по совместной программе Ассоциации Независимого общественного мониторинга и Общественной палаты РФ. В регионе уже прошли 17 обучающих семинаров, в них приняли участие порядка 800 человек, всего планируется обучить порядка 2000 общественных наблюдателей.

«Уже прошли свыше 50 % запланированных семинаров, их итоги свидетельствуют о высоком уровне подготовки наших наблюдателей. Мы не просто даем теоретические знания, а повышаем уровень их компетенций. В регионе сформировано профессиональное наблюдательское сообщество, — отметила председатель регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Смоленской области, член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Смоленской области Марина Проскурнина. – В ходе выборов Президента Российской Федерации на всех избирательных участках региона будут находиться общественные наблюдатели. Их присутствие на выборах станет дополнительной гарантией открытости и легитимности народного волеизъявления».