Смоленская АЭС в 2023 году приняла на работу более 170 новых сотрудников

В 2023 году коллектив Смоленской АЭС принял в свои ряды 173 специалиста, из них 116 человек – в возрасте до 35 лет.

«Квалифицированные сотрудники – ключевой фактор в реализации производственных планов, – отметил и.о. заместителя директора Смоленской АЭС Евгений Шупта. – При этом во многом ставка делается на выпускников профильных вузов. Спрос на молодые кадры будет только расти, ведь перед госкорпорацией «Росатом» стоят амбициозные задачи по строительству и вводу в эксплуатацию новых генерирующих мощностей. На нашей площадке тоже набирает обороты подготовка к большой стройке – два энергоблока ВВЭР придут на смену действующим РБМК уже в следующем десятилетии».

Сейчас на Смоленской АЭС трудится свыше 3700 человек, четверть коллектива – молодежь до 35 лет. Для нее действуют программы адаптации, наставничества, сформирован специальный соцпакет, включающий различные виды материальной помощи, поддержку оказывает профсоюз и организация молодых атомщиков.

«В школьные годы у меня родилась мечта работать на атомной станции, поэтому поступила в Ивановский энергетический университет на специальность «технология воды и топлива на ТЭС и АЭС», – рассказывает лаборант химического цеха Анастасия Лебедева. – Пока училась, проходила практику на Смоленской АЭС. Ее мощь произвела яркое впечатление, мой интерес к атомной энергетике только укрепился. В июне 2023 года, окончив вуз и получив диплом, я начала процесс трудоустройства. Сейчас уже влилась в коллектив водно-химической лаборатории, освоила специфику выполнения лабораторного анализа, набираюсь опыта под руководством своих наставников».

Не только надежные социальные гарантии и достойная заработная плата привлекают на атомную станцию выпускников вузов, но и отличные перспективы карьерного роста, причастность к решению интересных задач по производству энергоресурсов, цифровизации, созданию новых продуктов для российского и международного рынков.

«Окончив Брянский государственный технический университет по специальности «техносферная безопасность», приняла решение вернуться в родной город Десногорск и работать на Смоленской АЭС. Есть отличный пример – мои бабушки и дедушки, родители уже много лет здесь трудятся, – говорит инженер производственно-технического отдела Ульяна Пасынкова. – Атомная отрасль привлекает стабильностью, перспективами развития и возможностью карьерного роста. Человечество всегда будет нуждаться в электроэнергии, поэтому будущее – за атомной энергетикой, экономичной и экологичной!»

Росатом вместе с другими предприятиями продолжает дополнять комплекс мер, которые позволят студентам и молодым специалистам стать частью профессионального сообщества. Формируются условия для развития диалога практиков и действующих экспертов с инициативными учащимися и закрепления наиболее эффективных практик. Привлечение молодых профильных специалистов на стажировки, наставничество, вовлечение в образовательный процесс практикующих специалистов – примеры эффективных инструментов. Дополняется и законодательная база.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС