Олеся Жукова: Мы приходим на участки, чтобы наша страна стала ещё сильнее и красивее

ВЫБОРЫ-2024

Менее двух месяцев остаётся до главного в политической жизни нашей страны события этого года – выборов президента Российской Федерации. Их дату – 17 марта – назначил Совет Федерации Федерального Собрания, а затем Центральная избирательная комиссия приняла постановление, в соответствии с которым выборы главы государства впервые пройдут в течение трёх дней – с 15 по 17 марта. О других новшествах и аспектах кампании и текущей работе организаторов выборов мы поговорили с председателем избирательной комиссии Смоленской области Олесей ЖУКОВОЙ.

О ходе кампании, кандидатах и избирателях

– Олеся Ивановна, выборы президента состоятся в середине марта, но подготовка к ним уже идёт полным ходом. На каком этапе находится кампания и чем сейчас занимаются избирательные комиссии?

– В главных выборах нашей страны задействованы избирательные комиссии абсолютно всех уровней: Центральная избирательная комиссия, комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные и, конечно, участковые избирательные комиссии, которые организуют процесс информирования избирателей, занимаются уточнением сведений о них, чтобы в списках были максимально точные данные, а также организуют сам процесс голосования. Эти комиссии в России действуют на постоянной основе, и иные виды комиссий в эту кампанию формироваться не будут.

Сейчас идёт период выдвижения и регистрации кандидатов на выборах президента Российской Федерации. Период самовыдвижения закончился ещё 27 декабря, а период выдвижения кандидатов политическими партиями – 1 января. То есть все, кто хотел попробовать свои силы и принять участие в выборах президента, такой возможностью уже воспользовались. На заседаниях Центральной избирательной комиссии говорилось, что желающих было более тридцати человек, на сегодняшний день документы в ЦИК поданы пятнадцатью кандидатами. Часть из них уже утратили статус кандидата, часть находятся в статусе выдвинутого кандидата, а трёх кандидатов Центральная избирательная комиссия на сегодняшний день уже зарегистрировала. Это кандидаты, выдвинутые политическими партиями: ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». Остальные кандидаты ещё находятся в статусе выдвинутых, поскольку, чтобы быть зарегистрированными, им нужно собрать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. Период, в который кандидаты должны это сделать, заканчивается 31 января. Осталось не так много времени, и уже скоро мы узнаем, кто в итоге будет зарегистрирован: в силу законодательства Центральная избирательная комиссия должна принять соответствующие решения не позднее 10 февраля.

Сейчас активно идёт информационная кампания, и я думаю, что смоляне уже видят и билборды, и другие информационные материалы, на которых мы говорим о том, что выборы пройдут в течение трёх дней подряд – 15, 16 и 17 марта. То есть избиратели смогут выбрать любой удобный для них день, чтобы посетить избирательный участок.

– Сколько жителей нашей области и граждан России в целом смогут проголосовать на предстоящих выборах?

– Мы с вами беседуем как раз в тот период, когда все избирательные комиссии Российской Федерации подводят численность избирателей в своих регионах. В соответствии с законодательством она утверждается два раза в год: по состоянию на 1 июля и на 1 января. Избирательная комиссия Смоленской области численность избирателей уже утвердила – документ подписан мной как председателем комиссии и губернатором Смоленской области. На 1 января 2024 года численность избирателей в нашем регионе составила 733 679 человек. Эти данные уже переданы в ЦИК, чтобы Центральная избирательная комиссия, в свою очередь, установила численность избирателей на территории всей Российской Федерации. Актуальное число мы узнаем уже в ближайшее время, а на сегодняшний день мы можем говорить только о численности избирателей, которая была установлена по состоянию на 1 июля прошлого года. Это 107 915 325 избирателей – на территории Российской Федерации, за пределами страны проживают более двух миллионов наших граждан.

– Эта цифра растёт или уменьшается?

– Если говорить о нашем регионе, то, к сожалению, приходится констатировать, что численность избирателей падает, и это – опять же скажу, к сожалению, – тенденция: каждое полугодие численность избирателей в области снижается в среднем на три-четыре тысячи человек. Уменьшение численности избирателей мы видим по сельским территориям, но, например, если говорить про самый большой район Смоленска – Промышленный – и это же самая большая по численности избирателей территориальная комиссия, здесь был прирост, примерно на триста избирателей. Сейчас здесь живут 100 578 избирателей. Такие территории есть и в целом по Смоленской области, но их, к сожалению, немного, поэтому на территории региона численность избирателей уменьшается.

Выборы и смоляне

– С чем к выборам подходят избирательные комиссии Смоленской области? Сколько у нас будет участковых комиссий, сколько членов комиссий будут задействованы в выборах?

– На сегодняшний день в Смоленской области 720 постоянных участковых избирательных комиссий – их количество тоже снизилось, если сравнивать с прошлым или позапрошлым годом. Но это естественный процесс, который зависит от численности избирателей. В участковых комиссиях более шести тысяч членов, в них представлены все без исключения парламентские партии: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и, с недавних пор, «Новые люди» – пока она представлена не во всех участковых избирательных комиссиях, но, например, в Смоленске её члены в участковых комиссиях уже есть.

Также у нас созданы две временные участковые комиссии: традиционно в нашей областной клинической больнице и в больнице РЖД. Это крупные больницы с большими стационарами, в которых в дни голосования пребывает большое количество избирателей. Они, конечно, имеют право проголосовать, и мы со своей стороны должны обеспечить их голосование.

Экстерриториальные (находящиеся за пределами Смоленской области. – Прим. ред.) комиссии на эту избирательную кампанию не создаются. Объясню почему. На выборах президента вся территория России – это единый округ, и где бы избиратель ни находился, он может проголосовать в любой участковой избирательной комиссии. То есть, допустим, если вы в силу объективных причин будете вынуждены уехать в другой регион, вы можете подать заявление о голосовании по месту своего нахождения и прикрепиться к любой удобной для вас участковой избирательной комиссии. И ваш голос, естественно, будет учтён в общем итоговом протоколе. Так нельзя сделать, например, на региональных выборах, когда мы должны создать экстерриториальную комиссию, прикреплённую к нашему региону, и избиратель, который уехал в другой регион, должен голосовать в конкретной комиссии. Это особенность организации региональных выборов, на федеральных выборах, особенно на выборах президента, это не нужно.

– То есть у смолян, которые сейчас участвуют в специальной военной операции, никаких проблем с голосованием не возникнет?

– Абсолютно никаких. В силу своей профессиональной деятельности, исполнения служебных обязанностей, своего долга они могут прикрепиться либо к избирательной комиссии, которая находится рядом с ними, либо, если они находятся в воинской части, командир части подаст список избирателей в участковую комиссию, и они смогут проголосовать.

– Есть такой стереотип, что все члены участковых избирательных комиссий – учителя. Это действительно так?

– Конечно, нет. Знаете, однажды студенты наших вузов ездили на встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Александровной Памфиловой, и в диалоге этот вопрос также обсуждался. И Элла Александровна очень точно, ёмко и метко охарактеризовала суть наших участковых комиссий: «Участковые комиссии – это уникальный, единственный орган: самый государственный из общественных и самый общественный из государственных». И это действительно так.

Почему у нас складывается впечатление, что в участковых избирательных комиссиях только учителя? Да, у нас много участковых комиссий, особенно в Смоленске, находятся в школах. И мы знаем, что в некоторых школах не один избирательный участок, а два или три, а где-то даже и больше есть, и, соответственно, в состав комиссий входят педагоги, выдвинутые в состав участковых комиссий по месту работы.

Эта ситуация не характерна для всей области, потому что если мы, например, возьмём участковую избирательную комиссию, которая располагается в каком-нибудь высшем учебном заведении, в её состав тоже будут входить люди, выдвинутые по месту работы, – педагоги высшего образования. Если мы, допустим, возьмём временный участок, который формируется в больнице, то в комиссию будут выдвинуты те, кто в ней работает, – врачи или иной административный персонал.

Коллективы организаций имеют право выдвигать своих членов в избирательные комиссии, поэтому у нас, если изучить профессиональный состав членов УИК, в них входят не только учителя. Я уверена, что если мы посмотрим на состав комиссий, например, в Десногорске, то увидим в них много людей, которые трудятся в атомной отрасли.

Мобильный избиратель. Как им стать?

– Олеся Ивановна, вы уже упомянули голосование по месту пребывания. Это уже привычный нам способ голосования, но давайте остановимся на нём подробнее. Как он реализуется и когда смоляне смогут подать заявление на такое голосование?

– Да, механизм «мобильный избиратель» хорошо знаком всем нам. Мы, организаторы выборов, называем его «подача заявлений о голосовании по месту нахождения». Название длинное, поэтому в обиходе закрепился термин «мобильный избиратель», который, мне кажется, очень чётко и точно передаёт смысл и значение этой процедуры.

Да, если в дни голосования мы с вами в силу личных или служебных обстоятельств будем находиться далеко от своей участковой избирательной комиссии, то уже с 29 января – совсем скоро – мы сможем подать заявление о голосовании по месту нахождения. Его также можно подать в ближайшую к нам участковую комиссию, но сделать это можно не ранее чем за десять дней до первого дня голосования. А начиная с 29 января мы можем подать такое заявление в МФЦ или в территориальной избирательной комиссии.

Но самый удобный способ – подать заявление через свой аккаунт на портале «Госуслуги», где есть вкладка «Мои выборы», которая уже многим знакома. В этом году она называется «Выборы президента Российской Федерации»: большая, яркая, с отличительным значком – галочкой в цветах флага Российской Федерации, очень узнаваемая. Зайдя в неё, мы первым делом увидим вкладку, которая называется «Удобный избирательный участок», но на сегодняшний день она будет неактивной – пройти по ней мы никуда не сможем. Там содержится информационное сообщение о том, что подача заявлений будет доступна 29 января 2024 года – с 00:00 по местному времени. Это очень удобно: можно зайти и на интерактивной карте ввести свой адрес. Программа сразу предложит вам ближайший участок, то есть необязательно даже искать конкретную избирательную комиссию, мы его выбираем и отправляем заявление в Центральную избирательную комиссию. ЦИК России его обработает и прикрепит человека к избирательному участку.

Сегодня это самый удобный и простой вариант, который, в принципе, не требует от нас каких-то временных затрат на то, чтобы ходить в участковую или территориальную избирательную комиссию. И я предлагаю нашим избирателям активно этим механизмом пользоваться. Я даже на своём собственном примере могу подтвердить его удобство. Когда идёт процесс голосования – в течение одного или трёх дней, – участковые избирательные комиссии работают с восьми утра. Я на работе все эти дни буду находиться раньше чем с восьми часов и уходить буду гораздо позже, чем закрываются участковые комиссии. Поэтому, несмотря на то что я нахожусь в Смоленске, не так далеко от своего избирательного участка, я, конечно, буду прикрепляться к ближайшему к месту работы избирательному участку, чтобы проголосовать, когда у меня будет какое-то окно, и не тратить много времени на поездки по городу.

– А если человек решит подать такое заявление в МФЦ, ему тоже можно обратиться в МФЦ по месту пребывания? Ехать в МФЦ по месту прописки не нужно?

– Нет-нет! Можно прийти в многофункциональный центр или территориальную избирательную комиссию, которая находится рядом с вами. Конечно, при себе нужно иметь паспорт. Я понимаю, что многие из нас – те, кто давно участвует в выборах, – привыкли, что нужно взять открепительное удостоверение в УИК по месту прописки. Сейчас такой необходимости нет. Можно прийти в МФЦ или ТИК в удобное для вас время. Конечно, в период, когда территориальная комиссия работает.

«ИнформУИК» – новое слово в работе избиркомов

– Олеся Ивановна, практически в каждой избирательной кампании последних лет есть какие-то новшества, в том числе и с точки зрения информирования избирателей о предстоящих выборах. Будет ли что-то интересное и важное в этом году?

– Для каждого из нас очень важно не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться, идти дальше. Это же относится и к избирательной системе: наряду с сохранением каких-то традиционных ценностей, таких как, например, голосование по бумажным бюллетеням, у нас есть возможность применять дистанционное электронное голосование. В Смоленской области оно пока не применяется, но с каждым годом всё больше и больше регионов пытаются попробовать этот механизм, и это же развитие.

Вот и информационная составляющая у нас тоже не стоит на месте: в эту процедуру внедряются технологии, с помощью которых этот процесс совершенствуется. К какому способу информирования участковыми избирательными комиссиями мы привыкли? К тому, что нам принесут домой либо в почтовый ящик опустят приглашение, где будет указан избирательный участок, способ голосования, форма и сроки, помещение для голосования, где будут все необходимые нам контактные данные. Разнесут или разместят на информационных стендах различные объявления, связанные с избирательной кампанией, где будет содержаться информация, нужная и полезная для избирателей.

В этом году изменения будут именно в этой процедуре: если в прошлом году многие регионы принимали участие в пилотном проекте информирования избирателей «Мобильная УИК», то теперь этот механизм будет применяться уже масштабно. Суть его остаётся та же: поквартирный обход, когда член участковой избирательной комиссии приносит нам приглашение на выборы, он все равно идёт к нам – либо домой, либо опускает его в почтовый ящик. Но теперь члены участковой избирательной комиссии проинформируют вас о месте и способах голосования с помощью программного обеспечения «ИнформУИК», в котором, что очень важно, также есть возможность уточнить данные об избирателе в списках избирателей. То есть это, скажем так, попытка объединить два важных избирательных процесса: не только проинформировать избирателей, но и уточнить их данные – те, которые затем будут в списках избирателей. Это очень важно, поскольку мы сталкиваемся с ситуациями, когда избиратель приходит на участок и не находит себя в списках. К сожалению, порой информация задерживается: избиратель недавно прописался по новому месту жительства, а к нам эта информация ещё не пришла. Сейчас есть возможность за десять дней до голосования прийти в участковую избирательную комиссию и уточнить сведения о себе: ознакомиться со списком, посмотреть, верны ли данные. Если нет, то на основании соответствующего документа внести уточнения. Теперь же члены участковой избирательной комиссии придут к нам домой, проинформируют нас обо всех наших возможностях, а также уточнят наши данные. Это исключит недочёты, которые появляются в списках в силу объективных причин.

В прошлый Единый день голосования этот проект реализовывался в Российской Федерации в пилотном режиме: проходило много региональных кампаний, и участковые комиссии участвовали в проекте. Избирательная комиссия Смоленской области, наш регион в целом не были исключением: этот механизм испытали пять территориальных комиссий, пусть и не всеми своими участковыми комиссиями. Участковым избирательным комиссиям такая работа на самом деле понравилась, потому что это удобно, быстро и технологично. А избиратели, особенно в сельской местности, были очень рады общению и с большой радостью встречали членов комиссий. В городах ситуация сложнее, потому что сложнее избирателей дома застать. В Смоленске этот эксперимент не проходил, но проходил в Десногорске, и мы на самом деле получили очень хорошие результаты: даже при неполном объёме работы участковой избирательной комиссии мы получали до восьмидесяти процентов открытых дверей.

В проекте «ИнформУИК» будут задействованы все 720 участковых избирательных комиссий, более 2 600 членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, которые придут к нам и расскажут, как мы сможем проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Но даже если наши избиратели не смогут пообщаться с членами комиссии, то им передадут информационный материал, чтобы с ним можно было ознакомиться позже – в спокойной обстановке, когда избирателям будет удобно.

Информирование начнётся с 17 февраля и продлится до 10 марта включительно. Мы рекомендовали посещать избирателей в рабочие дни ближе к вечеру – с 16:00 до 20:00, а в выходные – с 10:00 до 20:00. Что касается праздничных дней – 23 февраля и 8 марта, – мы приняли совместное решение эти дни не задействовать в проекте, чтобы каждый мог отметить праздник дома с семьёй. Но окончательное решение будут принимать участковые комиссии, исходя из особенностей своей территории.

Так что обращусь к смолянам: начиная с 17 февраля встречайте членов наших участковых избирательных комиссий с информацией о выборах.

Безопасность избирателей – в приоритете

– Восемьдесят процентов – действительно хороший показатель, особенно с учётом осторожности и недоверчивости людей. Сейчас как-то можно будет убедиться в том, что к человеку пришёл не мошенник, которому нужны ваши паспортные данные, а в самом деле член избирательной комиссии?

– Это действительно очень важно, и избирательная комиссия Смоленской области очень озабочена этим вопросом, потому что есть достаточно много, так скажем, недобросовестных людей, которые могут мимикрировать под наших обходчиков – членов участковых избирательных комиссий. Поэтому очень важно, чтобы члены участковой комиссии имели какие-то отличительные знаки, которые позволяли бы быстро узнать их.

Во-первых, это документы, удостоверяющие личность. У обходчика при себе обязательно будет паспорт гражданина Российской Федерации и удостоверение члена участковой избирательной комиссии, выданное в территориальной избирательной комиссии. Кроме того, у члена участковой избирательной комиссии ещё будет бейдж, чтобы можно было сразу увидеть, кто это, и попросить документы. Кроме того, на всех членах участковых комиссий, которые задействованы в этом проекте, будет манишка с логотипом избирательной кампании. Кроме того, у обходчиков будет брендированная сумка, другая атрибутика и, конечно, все необходимые методические материалы. То есть члены участковой комиссии не придут к вам с пустыми руками – они обязательно придут с материалами, которые будут переданы избирателям.

В процессе работы обходчики будут также использовать программное обеспечение «ИнформУИК», установленное на телефонах. С его помощью они зафиксируют пожелания избирателей. Например, если человек скажет, что в силу своего физического состояния, возраста, здоровья он не сможет прийти на избирательный участок, то член комиссии прямо в программе отметит, что к этому избирателю нужно прийти, чтобы уточнить, когда и в какой день он хочет проголосовать.

– То есть уже во время информирования можно подать такое заявление?

– Можно изъявить желание, что вы хотите так проголосовать. И участковая избирательная комиссия в период, предусмотренный законом, конечно, вернётся к избирателю, чтобы он написал соответствующее заявление.

Возвращаясь к вопросу, я думаю, этих мер достаточно, потому что члены комиссии, во-первых, будут экипированы в узнаваемую форму, а во-вторых, до того, как они придут, на информационных стендах в подъездах или возле домов обязательно будут размещаться сообщения о том, что в такие-то дни планируется обход дома членами участковой избирательной комиссии. Мы предусматриваем все возможности для того, чтобы минимизировать риски, связанные с деятельностью наших недобросовестных граждан, которые, к сожалению, тоже есть. Мы обязательно проинформируем об этой работе органы внутренних дел и участковых.

Как обеспечат открытость и легитимность выборов

– Олеся Ивановна, все выборы в России – особенно федерального уровня – находятся под пристальным вниманием самых разных политических сил, в том числе и за рубежом, некоторые из которых уже на старте кампании говорят о том, что выборы нечестные, нелегитимные и так далее. Какие механизмы будут использоваться для обеспечения легитимности и открытости голосования?

– Тот, кто хочет, кто поставил для себя такую цель, я уверена, извратит сведения, которые у него будут, и подведёт аргументы под свою позицию. Но, к счастью, возможностей у таких людей и организаций становится всё меньше и меньше.

В любом случае, избирательная система открыта. Да, выборы и избирательный процесс для большинства избирателей – это не каждодневная рутина, в которой все одинаково хорошо разбираются. Но выборы на территории региона, не на всей, конечно, проходят практически раз в год. Кто-то на местных выборах голосует, а у кого-то местных выборов нет. Несмотря на то что, с одной стороны, процессы усложняются, мы стараемся много о них рассказывать, чтобы они стали более понятными.

Кроме того, сейчас в Российской Федерации существуют серьёзные избирательные стандарты, которые показывают открытость и доступность избирательного процесса. Они уже становятся традиционными, и это очень хорошо.

Например, видеонаблюдение. В этой избирательной кампании видеонаблюдение – с последующей трансляцией на служебный портал – будет применяться во всех территориальных комиссиях при приёме протоколов от нижестоящих комиссий и в помещениях для голосования более чем в 300 участковых избирательных комиссиях. Сейчас мы совместно с «Ростелекомом» согласуем их перечень, но это исключительно самые большие по численности избирателей участки. Соответственно, эта процедура охватит подавляющее большинство избирателей, и она, собственно, будет доступна всем заинтересованным сторонам. На всех остальных избирательных участках обязательно будет организована видеофиксация, то есть места хранения избирательных бюллетеней, места их перемещения тоже будут под видеонаблюдением. И все стороны избирательного процесса, то есть не те, кого обычно называют диванными аналитиками, а именно участники избирательного процесса, если у них возникнут какие-то сомнения, предположения, что было совершено какое-то нарушение избирательной процедуры, смогут запросить в установленном порядке видеозапись этого периода времени и просмотреть её. К тому же, когда организовывается видеонаблюдение с трансляцией на служебный портал, всем участникам избирательного процесса – я сейчас говорю, например, про кандидатов от политических партий – обязательно выдаются пароли, чтобы они в режиме онлайн могли видеть всё, что происходит на избирательных участках.

Кроме того, видеонаблюдение непосредственно связано с процедурой традиционного наблюдения на избирательных участках. Эта процедура все три дня голосования также открыта для всех участников избирательного процесса. При этом партия или, поскольку в данном случае мы говорим про выборы президента, кандидат могут назначить не одного наблюдателя на все три дня. Да, на избирательном участке от кандидата может быть только один наблюдатель, но эти люди могут меняться. Если кто-то в силу своих жизненных обстоятельств сегодня не может наблюдать, вместо него на участок приходит другой наблюдатель, который был назначен в комиссию.

Чем больше наблюдателей, тем более легитимным и открытым становится избирательный процесс. Поэтому мы – не только в эту, а в любую избирательную кампанию – всегда обращаемся к участникам избирательного процесса, политическим партиям, кандидатам, говорим о том, что мы приветствуем наблюдателей на избирательных участках, назначайте их.

Кроме того, избирательная система также совершенствуется, и в этой избирательной кампании появляются новые дополнительные средства защиты сейф-пакетов. Когда у нас закончился период голосования – допустим, первый день, – избирательные бюллетени перемещаются в сейф-пакет, который затем запаковывается. Это обязательно проходит под камерой, и любой присутствующий наблюдатель или член комиссии имеет право сфотографировать сейф-пакет, взять акт о запечатывании избирательных бюллетеней. И в эту избирательную кампанию для каждого сейф-пакета, который сам по себе уже содержит определённые элементы защиты, дополнительно будут предусмотрены специальные защитные марки. Они будут размещаться рядом с индивидуальным номером сейф-пакета, и это ещё одно новшество – дополнительный механизм защиты бюллетеней для голосования.

И, конечно, сами избирательные бюллетени имеют защиту – это традиционная тангерная сетка. Мы её видим, когда на участке получаем бюллетени: они могут немного отличаться по цвету – где-то иметь зелёный оттенок, а где-то – синий. В эту кампанию помимо тангерной сетки на избирательном бюллетене также будет располагаться защитная марка. Эти марки уже изготовлены Гознаком. В избирательную комиссию Смоленской области марки 29 января доставят сотрудники специальной связи, которые традиционно доставляют нам бюллетени для голосования. Нам поступит вся партия марок, которые впоследствии члены участковых комиссий будут наклеивать на избирательные бюллетени. Количество защитных марок будет, естественно, соответствовать числу бюллетеней для голосования.

Участие в выборах – неравнодушие к своей стране

– Для многих граждан, и это не секрет, участие в выборах – дело неважное, есть стереотипное мнение «и без меня выберут», которое я слышал буквально за день до встречи с вами. Олеся Ивановна, что вы можете сказать о важности голосования? Почему избирателям-смолянам с 15 по 17 марта всё-таки стоит отдать голос за выбранного ими кандидата?

– Да, я как руководитель избирательной системы нашего региона тоже достаточно часто сталкиваюсь с таким мнением избирателей. Но я хочу сказать, что на самом деле ситуация понемногу, но меняется. Как мы можем это понять? Например, мы можем обратиться к истории и посмотреть на явку на выборы. Если мы обратимся, например, к выборам губернатора Смоленской области, которые прошли в 2020 году, явка на них не превышала тридцати процентов – около 29 процентов. А на досрочных выборах губернатора в 2023 году явка составила почти 34 процента.

У людей понемногу меняется сознание, отношение к выборам. Конечно, это не сиюминутный процесс, дело даже не одного года, но избирательная система прикладывает все силы для того, чтобы в сознании людей это представление изменить, я бы даже сказала – искоренить такую позицию.

Наша страна – огромная, и в каждом её уголке, я уверена, что и в нашем регионе тоже, живут неравнодушные люди. И если мы все вместе придём на избирательный участок, мы покажем своё неравнодушие – не к процессу выборов и голосования, а неравнодушие к судьбе нашей большой, великой страны. Мы покажем, что мы за неё переживаем, что мы её любим. Мы приходим на избирательные участки для того, чтобы определить её судьбу на ближайшие, если мы говорим о выборах президента, шесть лет. Мы приходим на участки для того, чтобы наша страна стала ещё сильнее, красивее и более любимой нами. Я бы этого очень хотела!