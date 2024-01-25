Получи направление от Смоленской АЭС на целевое обучение

У будущих выпускников школ нашего региона есть возможность получить высшее образование по программе целевой подготовки Концерна «Росэнергоатом». Для этого уже сейчас стоит обратиться на Смоленскую АЭС.

Какие преимущества целевой подготовки?

• Отдельный конкурс в вузе – зачисление до «первой волны»,

• возможность получать доплату к стипендии,

• гарантированное место для прохождения практики и трудоустройства.

Что привлекает молодежь на Смоленской АЭС?

• Стабильная, достойная заработная плата,

• Отличные перспективы профессионального и карьерного роста,

• Надежные социальные гарантии,

• Причастность к высокотехнологичной и наукоемкой отрасли,

• Участие в решение интересных задач по производству энергоресурсов, созданию новых продуктов для российского и международного рынков, цифровизации.

В какие вузы выдают целевое направление?

Вузы, участвующие в программе:

• Обниниский институт атомной энергетики Национального исследовательского ядерного университета МИФИ,

• Ивановский государственный энергетический университет,

• Смоленский филиал НИУ «Московский энергетический институт»,

• Казанский государственный энергетический университет.

Какие специальности можно получить?

Специальности, для которых есть рабочие места в Концерне «Росэнергоатом» и конкретно на Смоленской АЭС:

• «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» (специалитет),

• «Ядерные реакторы и материалы» (специалитет),

• «Теплоэнергетика и теплотехника» (бакалавриат),

• «Электроэнергетика и электротехника» (бакалавриат).

Что учитывается при выборе претендента на целевое направление?

• Успеваемость по физике и математике в последнем полугодии 11 класса,

• Итоги Единого государственного экзамена (не ниже минимального проходного балла, который каждый вуз устанавливает самостоятельно),

• Серьезный плюс – активное участие в олимпиадах, особенно в профильных олимпиадах Концерна «Росэнергоатом» и Госкорпорации «Росатом».

Важно помнить

• Подать заявление на участие в программе целевой подготовки нужно до конца апреля.

• Решение о заключении договора о целевом обучении принимает специальная комиссия после того, как выпускник школы предоставит пакет документов и пройдет собеседование.

Остались вопросы?

На вопросы всегда рады ответить в отделе развития персонала Смоленской АЭС:

• Пишите – shindinamm@saes.ru (Марина Михайловна Шиндина), ilgashevaea@saes.ru (Елена Анатольевна Илгашева),

• Звоните – 8 (48153) 7-19-04.

У них вы можете уточнить квоты на прием в вузы, перечень необходимых для предоставления документов, условия заключения и исполнения договора.

Варвара Мелякова, первокурсница Ивановского энергетического университета

– Я выбрала будущим местом работы атомную станцию, потому что атомная энергетика – устойчивая и перспективная отрасль, делающая жизнь людей лучше. Всегда мечтала быть похожей на отца, а он работник АЭС. Заключила договор о целевом обучении в Ивановском энергетическом университете. Этот вуз привлек своей интересной историей, традициями, перспективами в научной области и хорошим качеством обучения.

Мое направление – «Атомные станции: проектирование и эксплуатация и инжиниринг» довольно обширное, поэтому представлен большой выбор профессий. Учиться нелегко, но это нормально, ведь атомные профессии очень важные и ответственные.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС