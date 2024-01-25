Получи направление от Смоленской АЭС на целевое обучение

У будущих выпускников школ нашего региона есть возможность получить высшее образование по программе целевой подготовки Концерна «Росэнергоатом». Для этого уже сейчас стоит обратиться на Смоленскую АЭС.
Какие преимущества целевой подготовки?
• Отдельный конкурс в вузе – зачисление до «первой волны»,
• возможность получать доплату к стипендии,
• гарантированное место для прохождения практики и трудоустройства.
Что привлекает молодежь на Смоленской АЭС?
• Стабильная, достойная заработная плата,
• Отличные перспективы профессионального и карьерного роста,
• Надежные социальные гарантии,
• Причастность к высокотехнологичной и наукоемкой отрасли,
• Участие в решение интересных задач по производству энергоресурсов, созданию новых продуктов для российского и международного рынков, цифровизации.
В какие вузы выдают целевое направление?
Вузы, участвующие в программе:
• Обниниский институт атомной энергетики Национального исследовательского ядерного университета МИФИ,
• Ивановский государственный энергетический университет,
• Смоленский филиал НИУ «Московский энергетический институт»,
• Казанский государственный энергетический университет.
Какие специальности можно получить?
Специальности, для которых есть рабочие места в Концерне «Росэнергоатом» и конкретно на Смоленской АЭС:
• «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» (специалитет),
• «Ядерные реакторы и материалы» (специалитет),
• «Теплоэнергетика и теплотехника» (бакалавриат),
• «Электроэнергетика и электротехника» (бакалавриат).
Что учитывается при выборе претендента на целевое направление?
• Успеваемость по физике и математике в последнем полугодии 11 класса,
• Итоги Единого государственного экзамена (не ниже минимального проходного балла, который каждый вуз устанавливает самостоятельно),
• Серьезный плюс – активное участие в олимпиадах, особенно в профильных олимпиадах Концерна «Росэнергоатом» и Госкорпорации «Росатом».
Важно помнить
• Подать заявление на участие в программе целевой подготовки нужно до конца апреля.
• Решение о заключении договора о целевом обучении принимает специальная комиссия после того, как выпускник школы предоставит пакет документов и пройдет собеседование.
Остались вопросы?
На вопросы всегда рады ответить в отделе развития персонала Смоленской АЭС:
• Пишите – shindinamm@saes.ru (Марина Михайловна Шиндина), ilgashevaea@saes.ru (Елена Анатольевна Илгашева),
• Звоните – 8 (48153) 7-19-04.
У них вы можете уточнить квоты на прием в вузы, перечень необходимых для предоставления документов, условия заключения и исполнения договора.
Варвара Мелякова, первокурсница Ивановского энергетического университета
– Я выбрала будущим местом работы атомную станцию, потому что атомная энергетика – устойчивая и перспективная отрасль, делающая жизнь людей лучше. Всегда мечтала быть похожей на отца, а он работник АЭС. Заключила договор о целевом обучении в Ивановском энергетическом университете. Этот вуз привлек своей интересной историей, традициями, перспективами в научной области и хорошим качеством обучения.
Мое направление – «Атомные станции: проектирование и эксплуатация и инжиниринг» довольно обширное, поэтому представлен большой выбор профессий. Учиться нелегко, но это нормально, ведь атомные профессии очень важные и ответственные.
Управление коммуникаций Смоленской АЭС
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