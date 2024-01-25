﻿В Москве проходит Всероссийский муниципальный форум





15 января на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ открылся Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России». На форуме присутствуют 7,5 тыс. представителей муниципальных образований из 89 регионов страны, он проводится по поручению президента Владимира Путина.

«Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти, – сказал участникам форума первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. – Муниципальная служба не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности – установки, формирующие и мотивацию, и в конечном счете результат. Служение – это наш культурный код. Потому что служение – это не просто работа, это искренний порыв делать окружающую действительность лучше день ото дня. Не потому, что за это заплатят или похвалят, а потому, что так велит сердце».

Одна из главных тем муниципального форума – комфортная городская среда, как изменился ваш город за последнее время? Применяется ли в вашем регионе практика инициативного бюджетирования? Какие социальные практики в муниципалитетах вашего региона вы можете отметить? Что, по вашему мнению, следует сделать, чтобы развернуть государство в сторону муниципалитетов?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Международная выставка-форум «Россия» помогла обратить внимание власти и граждан на проблемы и достижения российских регионов. Сформировалось общее понимание, что предъявляемые требования граждан и государственных структур к муниципалитетам очень высоки, а возможности органов местного самоуправления часто ограничены ввиду недостаточного финансирования. Всероссийский муниципальный форум даёт возможность обменяться опытом различным российским муниципалитетам, отметить лучших работников органов местного самоуправления и лучшие муниципальные практики. В дальнейшем такое крупное мероприятие будет проводиться на регулярной основе, что очень важно для муниципалитетов.

Развитие Смоленска сталкивается с типичными прблемами для административных центров ЦФО. Возможности муниципального бюджета ограничены, при этом необходимо финансировать большой объём мероприятий, в том числе по требованиям федеральных структур и на основании судебных решений. Зарплаты муниципальных служащих также ниже, чем у государственных служащих. Вместе с тем, в части формирования городской среды Смоленска удалось добиться заметных успехов. Значительное финансирование было выделено в 2013 году на празднование 1150-летия города. Строительство набережной, ряда социальных объектов, обновление фасадов городских зданий в центре города помогло придать импульс для реализации проектов по благоустройству города. В 2023 году за счёт средств казначейских кредитов закуплены новые автобусы для обновления парка муниципального транспорта. Администрация города проводит мероприятия по благоустройству городских парков. Следует, впрочем отметить, что обсуждавшаяся идея строительства третьего моста через Днепр в Смоленске не нашла продолжения, а финансирование под юбилейные мероприятия на федеральном уровне сократилось, что влияет на возможности по реализации муниципальных проектов. На мой взгляд, в 2023 году на 1160-летие Смоленска следовало бы предусмотреть дополнительные средства. Надеюсь, что поддержанный президентом проект реконструкции Смоленской крепостной стены гарантирует сохранность этого исторического памятника и привлечёт в город новых туристов.

Практика инициативного бюджетирования в регионе в пилотном режиме применялась ещё в 2018-2019 году в Дорогобужском и Починковском районе, а также в Десногорске. Аналогичные мероприятия предусмотрены в областном бюджете на 2024 год. Администрация города Смоленска принимает ключевые решения по благоустройству на основании учёта мнения граждан путём опросов на портале Госуслуг, например, по выбору парков для благоустройства, по выбору проекта по установке фонтана. Важно, что граждане с помощью этого механизма могут отклонить предлагаемые проекты — так, в результате голосования был отклонён проект по организации парковок на улице Большая Советская. Конечно, развитие местной демократии должно со временем привести к тому, что граждане смогут предлагать свои проекты и влиять на распределение средств некоторой части городского бюджета. Хотелось бы рассчитывать, что для этих целей будет перезапущен проект «Российская общественная инициатива».

Муниципалитеты Смоленской области проводят интересные фестивали — День огурца в Демидове, Фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово» и многие другие, что позволяет привлекать туристов и расширять культурные связи с представителями муниципалитетов из других регионов России, а также Беларуси. Муниципальные депутаты проявляют заметную активность в решении проблем граждан — как депутаты-одномандатники, так и депутаты, избранные по партийным спискам.

Конечно, работа муниципальных депутатов осуществляется на неоплачиваемой основе (в Смоленске даже председатель Смоленского городского совета работает на непостоянной основе), что ограничивает приток перспективных кандидатов в представительные органы. На мой взгляд, часть муниципальных депутатов должна работать на постоянной основе (пусть и за счёт соответствующего перераспределения штатов распорядительных органов местной власти), что повысило бы эффективность представительных органов власти, усилило бы внимание к проблемам граждан и контрольные функции. Хотелось бы, чтобы тарифная политика определялась бы представительными органами местного самоуправления — данные функции нельзя делегировать местной администрации, эти вопросы волнуют избирателей, которые вправе выражать свою волю через народных избранников. Нужно посмотреть повнимательнее на приостановленную реформу местного самоуправления — ликвидация муниципальных структур в городских и сельских поселения может создать отчуждение местной власти от граждан. В каждом поселении должны работать представители муниципальной власти. Можно изучить опыт Самары и Махачкалы по формированию двухступенчатой системы муниципальной власти и формировать районные советы из депутатов сельских и городских поселений. Проведение местных референдумов и прямых выборов мэров может укрепить легитимность местной власти. В связи со включением муниципальной власти в систему публичной власти муниципалитеты должны получать полноценные источники финансирования на реализацию возложенных на них функций.

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Муниципальный форум такого грандиозного масштаба проводится впервые в нашей стране. Это мероприятие проходит по инициативе Владимира Владимировича Путина. Рассматриваемые вопросы, напутствие Президента, несомненно, дадут заряд руководителям муниципалитетов на их дальнейшее развитие. Так одна из главных тем на форуме стоял вопрос о комфортной городской среде. Программы, в которых участвуют муниципальные образования кардинально изменяют облик городов, преображая общественные территории, которые являются уже любимыми местами граждан, где они могут отдохнуть с друзьями, детьми, внуками, семьей. Я вижу, как эти места меняются. Если раньше, например, в сквере на улице Багратиона прогуливались редкие граждане с собачками, то в настоящее время не зависимо от времени года там всегда людно. Кто-то катается на качелях, кто-то сидит на лавочках, другие просто прогуливаются по дорожкам сквера, наблюдая, красивые фонари, иллюминацию, которая подобрана к находящему на этой территории самолету, так и кажется, что он сейчас взлетит. Таких примеров в городе Смоленске и других муниципальных образованиях множество, например, в г. Десногорске настолько комфортно и красиво оформлена прибрежная зона отдыха озера, в г. Велиже, в Ярцево, можно перечислить все города Смоленской области, где жители с большим удовольствием отдыхают. Но эту работу необходимо продолжать и дальше. Еще много мест, которые необходимо благоустроить, и это выбор за гражданами проживающими на этих территориях. Жители очень активно участвуют в голосовании и сами принимают решения.

Муниципальные служащие- это те люди, которые ближе всех к проблемам и желаниям граждан. В первую очередь по любому вопросу обращение и надежда на власть. Конечно на все не хватает средств, что бы изменить в лучшую сторону в сфере ЖКХ, отремонтировать все дворовые проезды и проводить другие необходимые работы, хотя муниципалитеты вкладывают достаточное количество средств, которыми располагают. Этого не достаточно. Помощь нужна в дополнительном финансировании работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, особенно это касается памятников культурного наследия, жилищно-коммунальное хозяйство и прочие места, о которых хорошо известно жителям и власти в муниципальных образованиях.