﻿Смоленская область присоединилась к Неделе ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности





По итогам 2022 года в Смоленской области зафиксировано рекордно низкое число родившихся младенцев – 5 450, что гораздо ниже 2021 года (6 143 детей) и 2020 года (6 537 детей).

Залог успешного рождения здоровых детей — ответственное отношение к репродуктивному здоровью в паре и заблаговременная подготовка к беременности.

Курение, алкоголь и наркотики гарантируют утрату оптимальных показателей репродуктивного здоровья и увеличивают риск рождения детей с пороками развития, а также выкидышей и преждевременных родов.

Во время планирования беременности паре необходимо обратиться к специалистам (врачу-акушеру-гинекологу и/или к врачу-андрологу) и пройти комплекс необходимых обследований, коррекций имеющихся дефицитов, а также модифицировать свой образ жизни.

— За репродуктивным здоровьем девочки необходимо внимательно следить с самого рождения — прививать навыки правильной гигиены, а также проходить регулярные профилактические осмотры у детского гинеколога в возрасте 3 года, 6, 13, 15, 16 и 17 лет. Именно детский гинеколог способен оценить состояние репродуктивной системы, вовремя выявить отклонения от нормы и назначить лечение. Помните, что многие гинекологические заболевания родом из детства. Вовремя начатое лечение позволяет избежать негативных последствий в будущем, — прокомментировала главный внештатный детский гинеколог Министерства здравоохранения Смоленской области, врач-гинеколог Центра охраны репродуктивного здоровья подростков, кандидат медицинских наук Наталья Овсянкина.