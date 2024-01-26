﻿Смоленскую АЭС в 2023 году посетили 2125 жителей России





Интерес к атомным технологиям растет – по сравнению с 2022 годом число экскурсантов увеличилось в три раза

«Наша атомная станция открыта для общественности и СМИ, дает возможность убедиться в безопасности производства, получить комментарии специалистов, своими глазами увидеть, как наука служит человеку, а первоклассные мастера применяют знания на деле, – отмечает директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Диалог с населением важен для дальнейшего развития отрасли. Люди должны из первых уст узнавать и о том, как производится экологически чистая энергия, и о том, что мы работаем на благо страны, заботимся о территории своего присутствия».

Экскурсии для школьников и студентов, технические туры для представителей органов власти, здравоохранения и образования, журналистов, презентации экологических отчетов, общественные обсуждения, лекции, конференции, встречи, конкурсы – актуальная информация доносится в доступной форме для разных целевых групп.

«Очень рад, что удалось побывать на Смоленской АЭС, где эксплуатируют легендарные реакторы РБМК, с которых и началось развитие атомной энергетики, – говорит студент Ивановского государственного энергетического университета Иван Родионов. – Было интересно вживую увидеть полномасштабный тренажер блочного щита управления».

В 2023 году расширению экскурсионной аудитории послужило открытие информационно-выставочного комплекса в ЦИСО «Нейтрино», где все адаптировано под запросы людей любого возраста. В семи тематических залах расположились два десятка взаимосвязанных интерактивных экспонатов, погружающих посетителей в мир атомной энергии.

«Новый выставочный комплекс – отличная площадка для образования и профориентации. Очень здорово, что в нашем городе появился такой музей. Всего за час-полтора можно совершить интересное путешествие, – считает заместитель директора школы № 2 Десногорска Мария Безбородова. – Дети, которые в силу возраста не могут еще посетить атомную станцию, приходя сюда, узнают, как она устроена, как работают их родители, и вполне вероятно, захотят связать свою жизнь с отраслью, открывающей массу возможностей в плане профессии и личностного роста».

Смоленская АЭС пользовалась повышенной популярностью и у СМИ. На объектах атомной станции побывали съемочные группы Первого канала: журналисты программы «Жизнь своих» и тревел-шоу «Поехали», а также команда проекта VK «Места», блогер-путешественник из Петербурга.

«Я впервые был на атомной станции. Впечатлило количество «кордонов», которые нужно пройти, прежде чем попадешь на производство, – отметил автор и ведущий программы «Жизнь своих» Евгений Кривцов. – Поразил зал, где располагается реактор и система его заправки. Огромная махина движется по поверхности щита и доставляет топливо в нужные части реактора. Ее движения выверены до миллиметра. А вообще здесь все про безопасность! Смоленская АЭС – мощь, удивительно, что этой невероятной силой умеют управлять люди».

Диалог с молодежью — один из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС