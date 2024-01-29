Владимир Путин посетил Всероссийский семейный форум «Родные – любимые»

И подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них.

Россия – один из самых надежных оплотов традиционных семейных ценностей в мире. Россия семья семей, и многообразие народов и культур — сила России. Для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей среди населения Президент России объявил 2024 год Годом семьи. В рамках него проходит форум «Родные – любимые».

«Установить, что многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в указе президента. Появится единый образец удостоверения, подтверждающего соответствующий статус.

Соцподдержка многодетным семьям будет оказываться вплоть до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии прохождения им обучения в очной форме.

Согласно указу, многодетным семьям в соответствии с законодательством РФ гарантируется предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей, поддержка в сфере трудовых отношений, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории всей страны. Кроме того, многодетным родителям предоставляется право на получение дополнительного профессионального образования, а многодетным матерям — на досрочное назначение страховой пенсии.

Какие дополнительные меры соцподдержки многодетных семей, на ваш взгляд, следует установить главам субъектов РФ? Как, по вашему мнению, отразится появление единого статуса многодетной семьи на демографической политике? Как вы оцениваете перспективу создания в России банка данных о многодетных семьях? Как будет проводиться Год семьи в вашем регионе, что на региональном уровне делается для поддержки семей?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

4 декабря 2023 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин заявил, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским. И вот в 2024 году в рамках Года семьи был издан Указ Президента России от 23 января 2024 года № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Помимо федеральных гарантий в указе предусмотрены конкретные поручения главам регионов, а также рекомендуемые мероприятия для субъектов Российской Федерации. Так, регионы должны обеспечить предоставление в приоритетном порядке права на оказание государственной помощи на основании социального контракта и реализацию мер по стимулированию занятости многодетных родителей в сфере предпринимательской деятельности. К числу рекомендуемых для регионов мероприятий отнесено, например, бесплатное обеспечение детей до 6 лет в многодетных семьях лекарственными препаратами по рецептам, обеспечение бесплатного проезда обучающимся в многодетных семьях на городском транспорте и множесто других мер. Многое будет зависеть от того, будут ли воплощены в жизнь рекомендуемые для регионов меры, станет ли для них указ президента руководством к действию либо многие из этих гарантий не будут реализованы в регионах в связи с нехваткой средств в региональных и местных бюджетах. На мой взгляд, конституционная гарантия права граждан на бесплатную медицинскую помощь должна охватывать и доступность лекарств для граждан, особенно для детей. В случае нехватки средств для этого в федеральном бюджете следует увеличить ставку НДФЛ для состоятельных граждан и расширить полномочия фонда «Круг добра». Каждый гражданин должен получать возмещение большей части средств, затраченных на приобретение лекарств по рецепту, в рамках страховой программы.

Следует отметить, что кандидаты в президенты и парламентские партии в рамках идущей в настоящее время избирательной кампании уделяют значительное внимание проблемам многодетных семей. Так, кандидат от КПРФ Николай Харитонов предложил освободить многодетных от уплаты НДФЛ. Владислав Даванков («Новые люди») предложил освободить многодетные семьи от излишней бюрократии с учётом цифровизации оказания государственных услуг и предоставлять им все льготы на основании единого удостоверения многодетной семьи. А фракция ЛДПР в Госдуме предложила убрать понятие «критерий нуждаемости» из механизма предоставления земельных участков для многодетных семей.

На уровне субъектов могут быть установлены дополнительные меры поддержки многодетных семей, но в первую очередь, как мне кажется, нужно реализовать меры, рекомендованные в указе президента. Не следует жёстко применять критерии нуждаемости, поскольку это может привести к сокращению охвата круга получателей государственных мер поддержки. Необходимо реализовывать программы по приобретению автомобилей, которые должны стать более доступны для многодетных семей и для обычных граждан. Введение единого статуса многодетной семьи позволит сформировать единую систему поддержки многодетных семей, что подчеркнёт равенство граждан на всей территории страны. Но быстрого решения демографических проблем ожидать, как мне кажется, не стоит, поскольку демографическая ситуация зависит не только от системы социальной поддержки, но и от менталитета людей, социально-экономической системы, сложившейся в стране, и от большого набора различных факторов. Банк данных о многодетных семьях сыграет свою позитивную роль, если будет направлен на быстрое и эффективное оказание государственной социальной помощи многодетным семьям в проактивном режиме, хотя не исключено и использование его в целях регулирования расходов бюджета с точки зрения установления соответствия многодетных семей критериям нуждаемости для получения социальной поддержки.

В Смоленской области действуют значительные меры поддержки многодетных семей, несмотря на ограниченные возможности регионального бюджета, например, выплачивается областной материнский капитал на третьего ребёнка в размере 163 300 рублей, при этом средства областного материнского капитала могут направляться на приобретение автомобиля. В рамках Года семьи будет проводиться большое число мероприятий, в том числе бесплатное катание на коньках, семейные праздники, концерты, конкурсы фотографий. Полагаю, что с точки зрения мер поддержки многодетных семей Смоленская область смотрится вполне достойно на фоне других регионов России.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

2024 г. по указу Президента Российской Федерации Владимир Владимировича Путина объявлен годом Семьи, это не только значится что на уровне государства оказывается поддержка семейным гражданам.

Не осталась в стороне и Смоленская область, где также выплачивается областное государственное единовременное пособие при рождении ребенка, сумма его составляет 5000 рублей и его может получить один из родителей (лицо, его замещающее) совместно проживающий с ребенком, если среднедушевой доход семьи не превышает 11 000 рублей.

В регионе выплачивается вознаграждения при получении Почётного знака «Материнская слава». Данную награду имени Анны Тимофеевны Гагариной получают смолянки, которые воспитывают четырёх и более детей, в 2024 г. его размер будет составлять 30 тысяч рублей.

Все федеральные программы и пособия на детей в регионе выплачиваться в полном объёме, так по данным ГУ ЗАГС Смоленской области за 2023 год в регионе родилось 5097 малышей, так что в очередной раз хочу привести фразу сэра Уинстона Черчилля «Самые лучшие инвестиции — вложение молока в ребёнка».