﻿Смоленская АЭС передала Десногорску новую спецтехнику для благоустройства дорожной инфраструктуры





В муниципальное бюджетное учреждение «Служба благоустройства» поступили четыре трактора для уборки городских дорог и рециклер для проведения ямочного ремонта. Ключи от транспортных средств директор Смоленской АЭС Павел Лубенский передал главе города Анатолию Терлецкому.

«Обновление парка коммунальной техники позволит повысить качество содержания улично-дорожной сети, чтобы наш город стал еще уютнее и красивее, а жизнь десногорцев — более комфортной, — выразил уверенность директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

«Новая спецтехника поможет нам всесезонно обслуживать дороги Десногорска: в летний период выполнять очистку от пыли, в зимний — уборку снега. Это замечательный подарок городу. Хочется выразить слова благодарности руководству градообразующего предприятия», — отметил директор Службы благоустройства Андрей Алейников.

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Росатом, концерн «Росэнергоатом» и Смоленская АЭС принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС