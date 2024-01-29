﻿Смоляне приняли участие в первом Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России»





В Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия» состоялся Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России», который проводился в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина.

Такое масштабное мероприятие проводилось впервые и собрало на одной площадке рекордное число участников – более 7,5 тысяч глав муниципальных образований со всей страны. Делегация Смоленской области также участвовала в работе форума. В ходе панельных дискуссий, заседания круглых столов, презентаций муниципальных проектов обсуждались роль муниципалитетов в достижении национальных целей развития государства, вопросы экономики, социальной сферы, инфраструктуры, сохранения традиционных ценностей, профессионального роста и мотивации муниципальных служащих, патриотического воспитания и многие другие.

Кульминацией форума стала церемония награждения победителей Всероссийской премии «Служение», в которой принял участие Президент России Владимир Путин. Впервые на уровне всей страны были определены лучшие муниципальные проекты, органы местного самоуправления и муниципальные служащие.

Обращаясь к участникам, глава государства подчеркнул, что преображение и укрепление всей страны, ее уверенное движение вперед, позиции России в мире начинаются с искреннего стремления сделать как можно больше для родных мест, где прошло детство человека, живут его близкие и друзья, семья, земляки, а также со стремления внести свой вклад в процветание и развитие своего города, поселка, района.

Владимир Путин: Мы часто говорим, что муниципальная власть ближе всего к людям. Конечно, так оно и есть. От неё напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан. И хочу вновь повторить: именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей нашей большой страны, так, как люди видят своё настоящее и будущее.

Также Президент страны выразил слова благодарности всем, кто принимает активное участие в решении задач специальной военной операции, не отсиживается в кабинетах, а разделяет судьбу Родины.

Владимир Путин: Стойкость, самоотверженность проявляют муниципальные служащие наших регионов, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий: часто работают под обстрелами, помогают старикам, детям, односельчанам и землякам, рискуя собой. Хочу поблагодарить всех, коллег по всей нашей огромной стране, кто на местном, муниципальном уровне помогает бойцам на передовой, с вниманием, заботой поддерживает семьи наших военнослужащих. Это важнейшая общенациональная задача, имеющая огромное нравственное значение.

Кроме этого глава государства призвал активнее привлекать на местном уровне участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий: «Сила духа защитников нашего Отечества, их глубокое осознание патриотизма, безусловно, поражают. И, повторю, если у них есть желание в дальнейшем применить свои лучшие качества в разных сферах гражданского служения, это желание обязательно должно быть поддержано».

Также в рамках форума Президент России Владимир Путин объявил об учреждении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления». Оно будет присваиваться за личные заслуги в решении вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, реализации государственных полномочий, переданных на муниципальный уровень, развитии местного самоуправления, достижении значимых результатов профессиональной деятельности.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Муниципальный уровень власти наиболее приближен к гражданам, работа этого уровня публичной власти ориентирована на решение повседневных вопросов жизни людей. При этом муниципальные органы власти часто не располагают достаточными финансовыми ресурсами для быстрого решения накопившихся проблем. В то же время, они должны оперативно исполнять предписания федеральных структур, решения судов, но средств на эти цели часто не хватает. Заработная плата муниципальных служащих, как правило, невысокая, ниже, чем у государственных служащих, что влияет на возможности муниципальных органов по формированию кадрового состава. В этих условиях государство решило обратить внимание на данные проблемы. Проведённый впервые Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России» послужил для этого хорошей возможностью — важно, что в рамках Всероссийской премии «Служение» появилась возможность отбирать лучшие муниципальные проекты. Хорошим стимулом для муниципальных служащих будет и учреждение почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления». Надеюсь, что смоленские муниципалитеты смогут представить яркие проекты, которые будут претендовать на номинации в рамках Всероссийской премии «Служение», а лучшие работники органов местного самоуправления Смоленской области будут награждены высоким званием Заслуженного работника местного самоуправления. Уверен, что уже сейчас можно отобрать для этого достойных претендентов.

Мероприятия, подобные состоявшемуся Всероссийскому муниципальному форуму, должны стать хорошей возможностью для органов местного самоуправления по обмену лучшими управленческими практиками. Представители смоленских органов местного самоуправления могут почерпнуть много новых и полезных идей в других регионах. Например, делегация из Смоленска на днях посетила Брянск для изучения передовых методов в работе общественного транспорта Брянска, что в дальнейшем должно положительно сказаться и на работе муниципального транспорта города Смоленска. В подобных целях может оказаться полезным и расширение связей с городами-побратимами. Обратная связь от граждан также очень важна. Проведение опросов граждан на портале Госуслуг помогло Администрации города Смоленска отобрать лучший проект фонтана в парке Блонье, отклонить проект по парковкам на Большой Советской, выбрать приоритетные проекты по благоустройству городских парков. Проведение местных референдумов, проводимых одновременно с выборами в единый день голосования, также могло бы оказаться полезным для выявления воли жителей муниципалитета по важнейшим для жителей вопросам местного значения.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

В середине января 2024 г. делегация от Смоленской области стала участницей Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», проходившей в эти дни в столичном ВДНХ. В одном месте собрались 7,5 тысяч представителей муниципальных образований из 89 регионов России, это была прекрасная возможность обменяться опытом, поделится своими наработками, сравнить какие проекты уже реализованы и что еще планируется сделать!

Участие смоленской делегации в всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», позволяет показать то, что уже сейчас делается в районах и муниципальных поселениях, для развития и процветания родных мест. Учреждение Президентом Российской Федерации почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления» прекрасная возможность заинтересовать жителей и работников Смоленской области содействовать и развивать свой край, стремится к улучшению и созиданию. Данное звание «…будет присваиваться за личные заслуги в решении вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, реализации государственных полномочий, переданных на муниципальный уровень, развитии местного самоуправления, достижении значимых результатов профессиональной деятельности». У нас в регионе есть масса достижений и людей, которыми мы гордимся и которых стоит поощрить на государственном уровне, да бы увековечить их бескорыстный труд во благо Смоленской области и страны.