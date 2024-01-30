Башня Громовая после масштабной реставрации открыла свои двери для смолян и гостей города﻿





В январе 2024 года вновь начал работу музей в Громовой башне, капитально отреставрировать которую поручил президент России Владимир Путин. Созданный в 2020 году Государственный музей «Смоленская крепость» обрёл новую экспозиционную площадку, которая расширит выставочные возможности и спектр культурных мероприятий.

Башня Громовая после более чем трёхлетней реставрации открыла свои двери для смолян и гостей города. Открытию музейного пространства предшествовала длительная работа. Ведущие архитекторы работали над созданием проекта реставрации. Реставрация башни требовала большого внимания специалистов и тщательности работ, что обуславливало продолжительность процесса. Так, по информации Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, обеспечивавшего работу по сохранению башни, специалисты провели следующие реставрационные работы: усиление фундаментов, белокаменных элементов, кирпичной кладки, металлических решеток, кровли и стропильной системы. Также проведена реставрация интерьеров: стены, лестницы, полы, потолки, своды, оконные проёмы, реставрация и монтаж заполнений дверных проемов, крыльца, козырька, установка стеклянных ограждений, замена систем электроснабжения и электроосвещения, замена системы отопления, вентиляции и пожарной сигнализации.

В течение реставрационного периода музейные специалисты занимались подготовкой обновленной экспозиции, повествующей о XVII веке, когда Смоленская крепость стояла на защите русской государственности. Теперь гостей встречает обновленная экспозиция «Грозный XVII век», подготовленная Государственным музеем «Смоленская крепость».

Специалисты придали пространству Громовой башни максимальную красочность и информативность.

«2023 год ознаменовался очень важным для Смоленской крепостной стены событием — поручением президента Российской Федерации о реставрации Смоленской крепости. Мы все понимаем, насколько это важный процесс. После реставрации, в самом конце прошлого года, была представлена башня Громовая — первая ласточка в череде больших открытий после завершения реставрации», — рассказал директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей «Смоленская крепость» Сергей Пиляк.

Он отметил, что башня Громовая составляет экспозиционную антитезу башни Моховой. Башня Громовая — о военной истории, башня Моховая — о культуре и духовной культуре защитников Смоленской крепости.

«Обе башни рассказывают о семнадцатом столетии. Для государственного музея «Смоленская крепость» это очень важный проект. Мы сделали так, чтобы посетители нашего музея, гости города и смоляне, посещая обе башни, смогли составить полное впечатление о том, как жил 17 век, когда здесь, у стен Смоленской крепости, была сохранена российская государственность, — рассказал директор музея. — Кроме того, мы обратились к православному наследию. Теперь мы говорим о важной роли Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии, как образа, который сплачивал защитников Смоленской крепости. Именно Смоленской иконе Божией Матери клялись, именно она стала одним из символов Смоленской обороны. Ранее об этом речи на экспозиции не шло».

Директор музея «Смоленская крепость» отметил, что история крепости и её защитников решена как вековой диалог российской и западноевропейской цивилизаций, наполненный военными столкновениями и человеческими трагедиями. Борьба за обладание Смоленском по праву представлена как ключевая страница русско-польских войн. Поступательный процесс завершился сохранением Смоленска как православного и русского города.

«Мы планируем проводить большое количество мероприятий. Уже сейчас количество посетителей башни Громовой, после недели работы, превысило тысячу человек. Это очень хороший показатель для сравнительно небольшой музейной экспозиции», — рассказал Сергей Пиляк.

Большой вклад в сохранение культурного наследия Смоленской области внёс президент России Владимир Путин. Реставрация башни Громовой — это символическое начало ремонта Смоленской крепостной стены. Символ нашего региона ждёт возрождение.

По итогам совещания о социально-экономическом развитии Смоленской области в сентябре 2023 года глава государства поручил провести противоаварийные и реставрационные работы на объектах Смоленской крепости до 2028 года включительно и направить на это не менее 4,5 млрд рублей из федерального бюджета.

В настоящее время Министерство культуры РФ по поручению Президента составляет план реконструкции, федеральное и региональное правительство прорабатывают схему финансирования.

«По большому счёту, сейчас стена переживает этап, сопоставимый по размаху со строительством. Работы позволят сохранить памятник истории для будущих поколений, — подчеркнул Сергей Пиляк. — Стена обладает значительным потенциалом как туристический объект. Её посещаемость после реставрации вырастет, она сможет принимать делегации. Напомню: Смоленская крепость – уникальный объект, это крупнейшая из сохранившихся кирпичных крепостей мира. А Громовая башня – её «жемчужина».

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Конец XVI — начало XVII века были сложнейшим временем для Государства Российского. Страна прошла через тяжёлые испытания — Смутное время, борьбу с поляками, ослабление верховной власти и воцарение на троне Лжедмитрия, предательство бояр. Тем не менее, в результате массовых народных (земских) ополчений для борьбы со Смутой российская государственность была сохранена, а Земский собор 1613 года помог стабилизировать политическую обстановку и положил начало восстановлению управляемости страны и возрождению государства. Для Смоленщины XVII век был очень непростым — в 1611 году в результате Смуты Смоленск был захвачен Речью Посполитой, и контроль над городом Россия вернула лишь в 1654 году. А, например, город Велиж вернулся в состав России только в 1772 году.

Тем не менее, сложная обстановка того времени подарила нам уникальные исторические памятники, сохранившиеся с того времени. Интересным историческим памятником является, например, Королевский (Сигизмундов) бастион — земляное укрепление, возведённое в форме пятиугольной звезды, это уникальное сохранившееся с тех лет сооружение, построенное по лекалам аналогичных укреплений в Антверпене. Но наиболее примечательным архиткетурным сооружением того времени для Смоленска стала крепостная стена, радующая и до наших дней смолян и туристов. Очень важным для города является то, что в 2023 году президент поддержал проект по реконструкции этого исторического памятника, что поможет сохранить его в надлежащем состоянии и передать этот уникальный памятник потомкам, защитить его от разрушений.

Фактически первым этапом реконструкции Смоленской крепостной стены стали работы по реставрации Громовой башни. Сразу же после открытия музея в Громовой башне начали проводиться интересные мероприятия. Например, в День российского студенчества в музее состоялась чеканка монеты, посвящённой 25-летнему юбилею Смоленского государственного училища олимпийского резерва. Экспозиция музея значительно обновлена, и узнать о роли Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии как о символе защитников Смоленской крепости чрезвычайно интересно. Музей «Смоленская крепость» вносит большой вклад в сохранение и защиту исторической памяти на Смоленщине, и уверен, что такая работа будет активно продолжена в нашем регионе.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Долгожданное и можно сказать историческое событие возрождения Смоленской крепостной стены – ее новейшая история. За свою более чем 400-летнию историю «Ожерелье земли Смоленской» претерпевало много трагических и значимых исторических событий, она служила защитой жителям города от польской интервенции в Смутное время, выдержала натиск 12-язычной армии Наполеона в августе 1812 г., и служила домом многим жителям города в послевоенные годы восстановления региона.

С этой стеной связано много загадочных и таинственных историй – нашедших отражение в литературе, например роман Федора Андреевич Эттингера «Башня Веселуха или Смоленск и жители его шестьдесят лет назад». В романе Эттингера рассказывается о деятельности банды фальшивомонетчиков и её разоблачении. Злоумышленники орудовала неподалеку от башни, которая сейчас имеет наименование «Орёл», а в конце XVIII века называлась «Веселуха». Это лишь один из примеров, когда в литературе главным героем или декорацией к события фигурирует Смоленская крепостная стена.

Можно вспомнить много произведений живописи, театра, кинематографа, где встречается эта основная достопримечательность города Смоленска. И вот в начале января 2024 г. распахнул двери музей в Громовой башне, капитально отреставрированный по поручению президента России Владимир Владимировича Путина. Созданный в 2020 году Государственный музей «Смоленская крепость» обрёл новую экспозиционную площадку, которая расширит выставочные возможности и спектр культурных мероприятий, привлечет новых посетителей и расскажет жителям города Смоленска и области о выдающихся вехах истории Смоленской Крепости.

Будем надеяться что начатые в сентябре 2023 года противоаварийные и реставрационные работы на объектах Смоленской крепости до 2028 года включительно и направленные это 4,5 млрд рублей из федерального бюджета позволят вновь открыть для посетителей восточный участок крепостной стены Проводимые работы смогут сохранит 18 башен из 38 ранее существовавших и 21 прясло общей протяженностью около трёх километров, что сможет привлечь новых туристов и инвестора в наш региона.