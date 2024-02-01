В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, в Смоленской
области благоустроят 31 общественную и 43 дворовых пространства.
Проект ФКГС направлен на создание нового облика городов и обновление общественных
пространств, чтобы помочь регионам сохранить колорит и неповторимую архитектуру,
создать атмосферу комфорта и безопасности. Объекты нового формата помогают не просто
украсить города, а формируют новый культурный и социальный уровень жизни, открывают
новые экономические возможности.
«Проект помогает не просто преображать наши города. Он делает людей вокруг лучше.
Согласитесь, в новом красивом сквере уже не подумаешь о том, чтобы выбросить бумажку
мимо урны, или написать что-нибудь на новой лавке. Так и формируется массовая
культура», — подчеркивает координатор Всероссийского движения «Волонтеры медики»
Алексей Масляный.
В Смоленской области благоустроят более 70 общественных и дворовых пространств
В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
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