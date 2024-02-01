В Смоленской области благоустроят более 70 общественных и дворовых пространств

В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»,

который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, в Смоленской

области благоустроят 31 общественную и 43 дворовых пространства.

Проект ФКГС направлен на создание нового облика городов и обновление общественных

пространств, чтобы помочь регионам сохранить колорит и неповторимую архитектуру,

создать атмосферу комфорта и безопасности. Объекты нового формата помогают не просто

украсить города, а формируют новый культурный и социальный уровень жизни, открывают

новые экономические возможности.

«Проект помогает не просто преображать наши города. Он делает людей вокруг лучше.

Согласитесь, в новом красивом сквере уже не подумаешь о том, чтобы выбросить бумажку

мимо урны, или написать что-нибудь на новой лавке. Так и формируется массовая

культура», — подчеркивает координатор Всероссийского движения «Волонтеры медики»

Алексей Масляный.