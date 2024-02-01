﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики онкологических заболеваний





Клетки нашего организма непрерывно обновляются, поэтому всегда существует вероятность возникновения какой-то ошибки (мутации), в результате которой деление будет бесконтрольным, и может образоваться злокачественное новообразование (рак). Частота таких ошибок значительно возрастает под влиянием факторов: неправильное питание, наследственность, вирусы, вредные привычки и химические зависимости, ионизирующее излучение, наличие предраковых заболеваний, неблагоприятная экологическая обстановка, старение.

Так называемые «красные флаги» признаков рака: постоянная усталость, повышенная температура без признаков инфекций, изменение формы, цвета и размера родинки, увеличение лимфатических узлов, появление припухлостей и опухолей в молочных железах или мягких тканях, затруднение глотания, кашель, плохой аппетит, боль в костях, длительная головная боль, нарушение мочеиспускания, кровь в кале или моче, снижение веса.

— В Смоленской области за 2023 год число случаев злокачественных новообразований, выявленных впервые – 4 503 (515,7 на 100 тыс. населения), что выше показателей 2022 года на 3,4% (4 385 случаев; 482,38 на 100 тыс. населения). Ведущими локализациями в структуре онкологической заболеваемости являются: злокачественные новообразования кожи (кроме меланомы) — 16,1%; молочной железы — 12%; трахеи, бронхов, легкого — 8,4%; ободочной кишки — 6,4% и желудка — 5,6%. Ранняя диагностика злокачественных новообразований зависит главным образом от онкологической настороженности врачей общей практики и их знаний, дальнейшей тактики в отношении больного. Значение врача общей практики переоценить трудно. Постоянная работа онкологических диспансеров с врачами общей практики с населением, направленная на раннее выявление злокачественных новообразований, является важным компонентом, способным повысить уровень ранней диагностики рака визуальных локализаций. Так рак на I-II стадиях в 2023 году выявлен у 2589 человек (57,5%), что на 133 человека больше, чем в 2022 году.

Один из путей проведения ранней диагностики — профилактические осмотры. Нет определённого метода, который позволит предотвратить образование злокачественной опухоли. Но есть комплекс простых правил, который называется «здоровый образ жизни»: отказ от курения и алкоголя, занятие физкультурой, правильное питание, лечение очагов хронического воспаления. Современный уровень медицины позволяет добиться высокого процента полного излечения от рака, если он выявлен на ранней стадии.

Берегите свою жизнь и жизнь ваших близких! Будьте здоровы, — рассказала заместитель главного врача ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер» по организационно-методической работе, доцент, кандидат медицинских наук Елена Сёмкина.