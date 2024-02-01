﻿Уведомление о жеребьевке по распределению печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации





СОГУП «Северная объединенная редакция» информирует зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации о том, что жеребьевка по распределению платной печатной площади в газете «Сафоновская правда», в результате которой определяются дата, место на полосе и иные условия публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, состоится 14 ФЕВРАЛЯ 2024 года в 14:00 по адресу: 215500, г. Сафоново Смоленской области,

ул. Революционная, д. 11, помещение редакции.

Для участия в жеребьевке по распределению платной печатной площади в газете «Сафоновская правда» просим письменную заявку зарегистрированного кандидата направить в срок не позднее 11 февраля 2024 года в адрес СОГУП «Северная объединенная редакция» в электронном виде (адрес электронной почты safonovka77@mail.ru).

Данное уведомление размещено в газете «Сафоновская правда» № 5 (12464) от 1 февраля 2024 г.