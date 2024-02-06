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Наблюдение в лицах

07.02.2024


Почему вы решили стать общественным наблюдателем? Этот вопрос мы задали сафоновцам, которые на предстоящих в марте выборах Президента Российской Федерации будут на избирательных участках следить на тем, чтобы важнейшее политическое событие прошло легитимно.

Артем Бычков, студент Сафоновского техникума туризма, менеджмента и информационных технологий, волонтер:

– В марте этого года нам предстоят выборы Президента Российской Федерации. Я уже во второй раз буду следить за ходом избирательной кампании на участке, за соблюдением установленных законом процедур. Для меня лично это возможность посмотреть на выборы изнутри, а не со стороны. Считаю, что наблюдатели – важные звенья этого процесса и отношусь к своей миссии со всей серьезностью.

#Мынаблюдатели

Опубликовано в категории Приоритеты

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