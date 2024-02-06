Чтобы общество было сплоченным

Марина Хотулёва, главный редактор СОГУП «Северная объединенная редакция»:

– 17 марта в нашей стране пройдут выборы Президента. В них важно участвовать каждому жителю России, имеющему право голоса.

Все мы видим, какая непростая сейчас внешнеполитическая ситуация. Сильная Россия нашим недругам не нужна. Это значит, что нам нужно держаться вместе. Только единство может спасти страну от посягательств и потрясений. Если мы хотим, чтобы общество было сплоченным, нужно идти и голосовать.