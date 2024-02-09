Комфортная городская среда сегодня – это больше, чем просто благоустройство





Президент поручил Правительству РФ продлить проект «Формирование комфортной городской среды». Изначально проект должен был завершиться в 2024 году, но по инициативе Владимира Путина его продлят на 6 лет.

Что это значит для смолян, рассказала заместитель Министра по строительству и архитектуре Смоленской области Елена Кардаш.

Жители продолжат выбирать, какие общественные пространства необходимо благоустроить за счет федеральных средств. Еще больше парков, скверов и дворов станут комфортнее для отдыха и прогулок.

Сколько территорий благоустроят в 2024 году?

Планируется благоустроить 31 общественную и 43 дворовых пространства. Но эта цифра может измениться в большую сторону, т.к. заявки от муниципалитетов на включение в программу еще продолжают поступать.

Можно ли изменить проект благоустройства двора?

Да, для этого необходимо провести собрание собственников помещений домов и утвердить изменения в дизайн-проекты. Они будут приняты и воплотятся в жизнь.

Могут ли жители выбирать дизайн-проекты и территории для благоустройства?

Да, конечно, с 2021 года проводится Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. По результатам голосования определяются общественные территории, подлежащие благоустройству в первую очередь. В этом году голосование пройдет уже в четвертый раз с 15 марта по 30 апреля.