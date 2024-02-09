НАБЛЮДЕНИЕ В ЛИЦАХ





Алла КРИВАС, специалист Сафоновского филиала АО «Атомэнергосбыт»:

– В день выборов Президента я буду работать общественным наблюдателем уже четвертый раз. Считаю, что наблюдатели на выборах играют важную роль, ведь их главная роль – контролировать процесс голосования и подсчета голосов, предотвращать нарушения либо же сообщать о них. Наблюдатели необходимы для того, чтобы выборы были справедливыми, а их итоги отражали реальное волеизъявление народа. А еще присутствие наблюдателей на избирательных участках повышает доверие россиян к выборам. На своем опыте могу судить о том, что выборы у нас проходят честно, законно, без нарушений. Волеизъявление народа – это очень важный процесс, влияющий на то, что будет происходить в нашей стране в дальнейшем.

Алла КРИВАС, специалист Сафоновского филиала АО «Атомэнергосбыт»

#Регион67

#Гражданесвоейстраны

#Мыпойдемнавыборы