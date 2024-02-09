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НАБЛЮДЕНИЕ В ЛИЦАХ

10.02.2024


Алла КРИВАС, специалист Сафоновского филиала АО «Атомэнергосбыт»:

– В день выборов Президента я буду работать общественным наблюдателем уже четвертый раз. Считаю, что наблюдатели на выборах играют важную роль, ведь их главная роль – контролировать процесс голосования и подсчета голосов, предотвращать нарушения либо же сообщать о них. Наблюдатели необходимы для того, чтобы выборы были справедливыми, а их итоги отражали реальное волеизъявление народа. А еще присутствие наблюдателей на избирательных участках повышает доверие россиян к выборам.  На своем опыте могу судить о том, что выборы у нас проходят честно, законно, без нарушений. Волеизъявление народа – это очень важный процесс, влияющий на то, что будет происходить в нашей стране в дальнейшем.

Алла КРИВАС, специалист Сафоновского филиала АО «Атомэнергосбыт»

#Регион67
#Гражданесвоейстраны
#Мыпойдемнавыборы

Опубликовано в категории Приоритеты

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