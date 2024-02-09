ПОЗИЦИЯ ГРАЖДАНИНА Ольга МАРАЕВА, директор средней школы № 6 г. Сафоново, депутат Сафоновского районного Совета

– Выборы Президента Российской Федерации – это главные выборы страны. Президент определяет основные положения внутренней и внешней политики России, а значит, во многом определяет будущее страны, а также каждого из нас.

Личное участие в выборах Президента является одним из ключевых прав каждого гражданина России. Более того, участие в выборах является нашим гражданским и патриотическим долгом. Выбирая Президента в такое сложное для страны время, в условиях проведения специальной военной операции, когда наши бойцы защищают суверенитет и единство страны на фронте, здесь, в тылу, мы не имеем права оставаться в стороне.

Выбирая Президента, мы защищаем свой мир, свои ценности и привычный уклад жизни. Выбирая Президента, мы реализуем свое право на участие в формировании органов власти, выражаем свою позицию.

Регион67 #Гражданесвоейстраны #Мыпойдемнавыборы