﻿Учащиеся и студенты Смоленской области принимают участие в VI Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»

Юные активисты из Смоленской области принимают участие в VI Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине», организатором которого выступает АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» совместно с Комитетом Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, ДИП МИД России, Россотрудничеством, фондом «Русский мир», Роспатриотцентром, Московским педагогическим государственным университетом. Конкурс проходит в рамках проекта «Россия глазами детей и молодежи» при поддержке Фонда президентских грантов. Приём работ на Конкурс открыт до 10 апреля 2024 года.

Конкурс направлен на формирование у подрастающего поколения чувства любви и уважения к родному краю, а также на развитие дружественных межнациональных отношений. Участники выбирают наиболее интересные для них события, традиции, памятные места своей Родины и рассказывают о них соотечественникам и сверстникам за рубежом в формате видеоролика или текстовой страницы-презентации с обязательным переводом на иностранный язык. Участие в Конкурсе не имеет возрастных и иных ограничений.

Конкурс объединяет более 10 500 участников из всех 89 регионов России и 53 стран.

В этом году жители Смоленской области продолжают свое участие в Конкурсе. Так, Ольга Шептицкая, учащаяся МБОУ «СШ № 36 им. А.М. Городнянского» отправила работу на Конкурс. В своей работе Ольга рассказала о своей малой Родине — Смоленщине и её основной водной артерии — реке Днепр. Работа участницы представлена по ссылке. С работами всех участников конкурса можно ознакомиться в наших социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, YouTube).

Все конкурсные работы, прошедшие предварительный отбор, публикуются на страницах Конкурса в социальных сетях. Лучшие работы демонстрируются на крупных государственных площадках.

Все победители Конкурса будут приглашены на торжественную церемонию награждения, которая состоится в мае-июне 2024 года с участием государственных и общественных деятелей, руководителей молодежных организаций, представителей бизнес-сообществ и почетных гостей.

Приглашаем всех жителей Смоленской области принять участие в VI Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине», прием работ на который открыт до 10 апреля 2024 года на сайте www.youthy.ru, и рассказать соотечественниками и жителям зарубежья еще больше интересных фактов о своей Родине.

Визуальные материалы Конкурса представлены по ссылке. Авторство фотографий – пресс-служба Конкурса.

1.Работа Ольги Шептицкой, учащейся МБОУ «СШ № 36 им. А.М. Городнянского», города Смоленск.