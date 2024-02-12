﻿Специалист Смоленской АЭС вошёл в число лучших работников по охране труда Концерна «Росэнергоатом» за 2023 год





Ведущий инженер отдела охраны труда Сергей Леонов вошел в число лучших работников дивизиона. Почетное звание звание «Лучший работник охраны труда АО «Концерн Росэнергоатом» было присвоено по итогам работы за 2023 год.

Сергей Анатольевич трудится на Смоленской АЭС с 2009 года. В отделе охраны труда— с 2019. Всё это время он активно участвует в разработке мероприятий по созданию безопасных условий на рабочих местах, информирует и консультирует работников Смоленской АЭС и подрядных организаций по безопасности. Он изучает передовой опыт и активно его тиражирует.

На его счету участие в успешно реализованных ПСР-проектах, направленных на сокращение рисков травмирования на объектах строительства. Также участвовал в проекте по оптимизации процедуры выбора мест крепления систем обеспечения безопасности при выполнении работ на высоте.

«Курс развития Росэнергоатома задан на нулевой травматизм, ведь люди и безопасность — наши главные ценности, — отметил Сергей Леонов. — Получение знания лучшего работника охраны труда говорит о том, что мы движемся в правильном направлении».

Благодаря своему профессионализму, ответственности и преданности принципам охраны труда, Сергей Анатольевич вносит значительный вклад в обеспечение безопасности и здоровья работников Смоленской АЭС. Его работа является примером для других специалистов и ведет к созданию безопасной и комфортной рабочей среды на предприятии.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Сегодня Госкорпорация «Росатом», являясь единственной российской глобальной технологической компанией, не только обеспечивает высокий уровень безопасности на всех этапах своей производственной деятельности, но и поддерживает его на всех уровнях. Предприятия отрасли принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС