Общественная палата Смоленской области подписала ряд Соглашений сотрудничестве в сфере общественного наблюдения за выборами Президента РФ

В областном центре в здании регионального Правительства состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Общественной палатой Смоленской области, Институтом Уполномоченного по правам человека в Смоленской области, Избирательной комиссией Смоленской области, региональными отделениями политических партий и НКО.

«Подписание проводится в целях обеспечения наблюдения за голосованием при проведении выборов Президента Российской Федерации, назначенных на март 2024 года», – подчеркнула и.о. председателя Общественной палаты Смоленской области Елена Войтова.

В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам человека в Смоленской области Александр Капустин, Председатель избирательной комиссии Смоленской области Олеся Жукова, руководители и представители общественных объединений Смоленской области, региональных отделений политических партий, некоммерческих организаций.

В ходе своего выступления Елена Войтова отметила значимость и важность подписания соглашения:

«Подписание соглашения станет продолжением взаимоотношений, начавишихся еще в 2021 году. Тогда Общественной палатой Смоленской области было заключено соглашения о сотрудничестве в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за проведением выборов различного уровня на территории региона».

Также собравшиеся обсудили формы и методы взаимодействия на предстоящих президентских выборах.

«Важно отметить, что в настоящее время ни одна избирательная кампания в нашем регионе не проводится без присутствия общественных наблюдателей, а их профессионализм постоянно растет. Также увеличивается число организаций, желающих прнинять участие в подписании соглашения о взаимодействии при проведении выборов», – сказала Елена Войтова.