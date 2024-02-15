﻿Студенты Ивановского энергетического университета побывали с профориентационным туром на Смоленской АЭС





Такие профтуры на объекты атомной отрасли – мощный мотивирующий фактор для студентов, способствующий осознанному выбору профессии.

В рамках соглашения о сотрудничестве Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») и Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ) 25 студентов и 2 преподавателя опорного вуза атомной отрасли побывали с недельным профориентационным туром на Смоленской АЭС в г. Десногорске.

Они посетили турбинный и реакторный залы, помещение главных циркуляционных насосов, полномасштабный тренажер блочного щита управления (БЩУ), а также встретились с руководителями подразделений, представителями службы управления персоналом, молодежного движения, узнали о возможностях профессионального и карьерного роста, спортивного и культурного развития, мерах социальной поддержки.

Подобные туры на объекты атомной отрасли сегодня являются для студентов мощным мотивирующим фактором и способствуют более осознанному выбору профессии. Всего с 44-мя профтурами в 2023 году на Смоленской АЭС побывали свыше 1 тысячи школьников и студентов.

По словам ведущего специалиста отдела развития персонала Марины Шиндиной, спрос на молодые кадры с каждым годом растет, в 2023 году в ряды смоленских атомщиков вступили 116 молодых сотрудников. «В 2024 году мы готовы принять в производственные цеха еще 40 выпускников вузов, обеспечить достойной заработной платой, социальной поддержкой, ростом в профессии и карьере. Туры студентов младших курсов на атомные станции инициировало руководство «Росэнергоатома» с целью знакомства с потенциальным местом работы, с которым они могут заключить договор о целевой подготовке и получать дополнительные бонусы при обучении», – отметила она.

Уже сейчас в ИГЭУ целевую подготовку проходят выпускники школ региона, один из них – Кирилл Лекторов, студент 2-го курса по специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг».

«Чудесный город, чудесные люди! После вуза я хочу работать в Росатоме. От атомной станции в восторге, надеюсь пройти здесь практику», – поделилась студентка 2-го курса Елизавета Рузанова.

«Я на атомной станции впервые и очень впечатлён масштабом и мощью производства. Трудно представить, что все здесь – дело научной и инженерной мысли. Интересно было бы стать частью команды людей, обладающих невероятными знаниями и способных умело управлять сложными процессами», — – рассказал участник Кирилл Лекторов.

«Я порекомендую студентам трудоустраиваться на Смоленскую АЭС, как на одну из ведущих в атомной отрасли, – подчеркнул старший преподаватель кафедры «Электрические системы» Денис Полкошников. – В нашем вузе они получат глубокие знания, которые позволяют в дальнейшем стать хорошими профессионалами».

Справка:

Ивановский государственный энергетический университет (ИГЭУ) является одним из опорных вузов Госкорпорации «Росатом» и сотрудничестве с ключевым индустриальным партнером – Концерном «Росэнергоатом» с 2022 года ведет масштабную программу развития с акцентом на повышение гибкости образовательных программ, научных исследований, разработке современных технологий, что позволит быстрее реагировать на запросы отрасли. Соглашением предусмотрено существенное увеличение выпуска квалифицированных кадров по приоритетным для атомной отрасли специальностям и направлениям подготовки. Так, прием на программу «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» пошагово должен возрасти более чем в 4 раза, уже в 2023 году на бюджетные места принято 90 человек.

В России реализуется комплекс мер, который позволяет студентам и молодым специалистам стать частью профессионального сообщества. На предприятиях Росатома, в том числе на Смоленской АЭС, формируются условия для развития диалога практиков и действующих экспертов с инициативными учащимися и закрепления наиболее эффективных наработок. Практики целевого привлечения молодых профильных специалистов на стажировки, наставничество, вовлечение в образовательный процесс практикующих специалистов – примеры инструментов, показавших свою эффективность.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС