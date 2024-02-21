ВАСИЛИЙ АНОХИН: БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТАМ ЗА 2023 ГОД У БОЛЕЕ ЧЕМ 85 ТЫСЯЧ СМОЛЯН УЛУЧШИЛОСЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Завершение строительства школы на 1100 мест в Соловьиной роще, поликлиники в Королёвке и физкультурно-оздоровительного комплекса в Сычевке, начало возведения онкологического диспансера и переселение 881 человека из аварийного жилья – это одни из основных результатов выполнения национальных проектов. Об этом доложили в ходе совещания с членами правительства региона под председательством губернатора Василия Анохина, на котором подвели итоги реализации нацпроектов в Смоленской области.

«Смоленская область в 2023 году успешно справилась с поставленными задачами по реализации национальных и федеральных проектов? запущенных по инициативе Президента России. На достижение их целей направлено 19,2 млрд рублей, 11,9 млрд из которых – это федеральные средства. Всего выполнено 186 мероприятий, построены социально важные объекты в Смоленске и Сычевке, активно обновляется материальная база учреждений здравоохранения, образования, спорта и культуры. Также применяются меры обеспечения экономического роста и создается комфортная среда для жизни наших людей. Благодаря нацпроектам за 2023 год у более чем 85 тысяч смолян улучшилось качество жизни», — сказал губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Всего в Смоленской области реализуется 46 региональных проектов в составе 11 нацпроектов и одной национальной программы.

Кроме завершения строительства школы в Смоленске на 1100 мест, в рамках национального проекта «Образование» обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в 9 сельских образовательных организациях. Также 41 школа оснащена высокотехнологичным компьютерным оборудованием

По национальному проекту «Здравоохранение» открыт центр амбулаторной онкологической помощи в Вяземской районной больнице. Кроме того, приобретено 6 автомобилей, аппараты для искусственной вентиляции лёгких, для исследования сердечно-сосудистой системы, 190 единиц оборудования для оказания первичной медицинской помощи. Проведен капитальный ремонт 63 зданий организаций здравоохранения и организован фельдшерско-акушерский пункт в Хиславичском районе.

Благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» благоустроено 97 дворовых и общественных территорий, реализованы три проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах Сычевка, Сафоново и Демидов, а также проводится переселение жителей из аварийного и непригодного жилья. В 2023 году реконструировано 9 объектов питьевого водоснабжения, которые обеспечивают качественной водой более 30 тыс. человек.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предоставлены 184 льготных микрозайма начинающим предпринимателям, оказана экспортная поддержка 80 субъектам малого бизнеса.

19 предприятий в Смоленской области ввели по нацпроекту инструмент «Бережливое производство», что позволит повысить производительность труда на 20-30%.

Все социально значимые объекты региона обеспечены доступом к Интернету по национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации».

С 2023 года Смоленская область приступила к реализации мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого выполнено проектирование туристского центра Смоленска.