﻿Путин назвал приоритетом повышение доходов и качества жизни граждан





Президент России Владимир Путин сообщил на совещании по экономическим вопросам о подготовке плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет.

По словам главы государства, этот документ охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов.



«При этом наша главная задача, наш безусловный приоритет — это повышение доходов и качества жизни граждан, благополучия российских семей», — подчеркнул президент.

Путин также рассказал, что экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. «ВВП России прибавил 3,6%. Это выше среднемировых темпов», — сообщил глава государства, отметив, что в мире этот показатель составляет в среднем 3%, а экономика развитых стран растет в среднем на 1,5%.

Что делается для обеспечения технологического суверенитета в вашем регионе? Какие направления для инвестиций в вашем регионе представляются наиболее перспективными? Какие отрасли в вашем регионе развиваются опережающими темпами, превышая средние показатели экономического роста?

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

Заявление Президента Российской Федерации Владимир Владимировича Путина о повышение доходов населения не пустой звук а реальная забота об уровне благосостояния россиян. Начиная с 2012 г. мы видим ежегодную индексацию пенсий и заработных плат, пособий и выплат, что получают граждане страны. Это неотъемлемая и одна из приоритетных задач страны и региона, в частности.

На совещании по экономическим вопросам Президент России Владимир Владимирович Путин сообщил о подготовке плана социально-экономических действий до 2030 г. Документ охватывает ключевые направления, поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов.

В Смоленской области это подтверждается тем, что создаются условия для улучшения уровня жизни и благосостояния населения, появление новых рабочих мест, открываются предприятия – происходит увеличения уровня доходов населения.

В последнее время в Смоленской области активно развивается туризм, проводятся гастрономические фестивали и различные исторические мероприятия, в регионе есть что посмотреть и что показать, все это способствует привлечению новых инвесторов и спонсоров.

Но не стоит забывать, что Смоленщина славится не только достопримечательностями, мы регион аграрно-индустриальный – всегда развивалось льноводство, и сейчас набирает оборот забытый промысел и производство.

Так же актуален сейчас, как и в середине 1960-х годов лозунг «Живешь на Смоленщине будь строителем» продолжается строительство. Все это способствует выходу региону на новый уровень показателей социально-экономического роста, а значит уже сейчас видны успехи для нового

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

В настоящее время в Смоленской области принимаются различные меры для достижения целей, поставленных Президентом России и направленных на социально-экономическое развитие страны. Одним из ключевых направлений является развитие инфраструктуры и технологического потенциала. Для этого в регионе активно внедряются новые технологии, проводятся обновление производственных мощностей.

Важным аспектом является также развитие образования и науки. В регионе активно поддерживаются проекты по созданию центров научно-технического развития, содействию стартапам и инновационным компаниям. Это способствует привлечению талантливых специалистов, развитию научных исследований и повышению конкурентоспособности региона. В Смоленске Президент поддержал создание кластера на базе СмолГУ.

Для улучшения качества жизни граждан в регионе также активно развиваются социальные программы. Это включает поддержку малоимущих граждан, создание комфортной городской среды, развитие здравоохранения и образования. Реализация данных программ способствует повышению уровня благополучия населения и формированию здорового общества. Открывается Поликлиника на Королевке, строится онкологический диспансер, корпус детской областной больницы.

Кроме того, важным аспектом является привлечение инвестиций для развития перспективных отраслей экономики региона. Для этого ведется работа по созданию благоприятного инвестиционного климата, проведению мероприятий по привлечению инвесторов, а также поддержке малого и среднего бизнеса.

Таким образом, правительство региона при поддержке Президента Владимира Путина активно работает над реализацией целей, поставленных на федеральном уровне, стремясь к устойчивому и сбалансированному социально-экономическому развитию.

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Владимир Владимирович Путин хорошо понимает, что без плана социально-экономических действий не может быть движения вперед развития этих показателей на ближайшие шесть лет. Одними из основных направлений плана работ это обеспечение технологического суверенитета, комплексное развитие населенных пунктов, что в конечном итоге поднимет доходы и качество жизни наших граждан.

Во всем мире удивляются, что сейчас в сложных условиях наша страна достигает уже хороших результатов экономического роста, превышающего мировой.

В нашем регионе в Смоленской области тоже имеются свои достижения. Экономический рост составляет 10,6%, а по отдельным направлениям, например, обрабатывающая промышленность 15,3%, а отгрузка продукции 19%.

Создание таких предпосылок и темпов развития не оставили без внимания заместителя Председателя Правительства Мантурова Дениса Валентиновича, который ознакомился с работой завода «Рославльские тормозные системы» и Рославльский вагоноремонтный завод — одни из ведущих предприятий области и дал высокую оценку перспективам развития отрасли.