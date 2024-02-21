﻿Смоленские школьники создали спектакль о Гагарине





В Смоленской области завершилась профильная смена Движения Первых «Зимний фестиваль», прошедшая на базе социально-оздоровительного центра «Голоёвка».

В течение двух недель более 30 творческих школьников со всей Смоленщины создавали музыкальную постановку по мотивам биографии Юрия Гагарина. Официальная премьера спектакля состоится на родине первого космонавта уже в марте.



Первая в 2024 году профильная смена Движения Первых прошла в период с 22 января по 4 февраля. Точкой притяжения для смоленских школьников стал социально-оздоровительный центр «Голоёвка», который приобрел статус базового лагеря Движения Первых Смоленской области. Именно на территории «Голоёвки» будут проходить все последующие профильные смены организации.



«Зимний фестиваль» собрал более тридцати школьников со всех уголков Смоленщины. В основном – участников и финалистов регионального конкурса «Талантливая Смоленщина», прошедшего в 2023 году. В течение двух недель ребята продумывали сценарий постановки, самостоятельно ставили танцевальные и вокальные номера, репетировали и вживались в свои роли.



Итогом профильной смены стала получасовая постановка, в основе которой лежит автобиографическая книга Юрия Гагарина «Дорога в космос» и «Рассказы о Гагарине» Юрия Нагибина.



3 февраля, в рамках торжественной церемонии закрытия смены, участники Движения презентовали результаты своих творческих изысканий перед представителями регионального отделения Движения Первых и отдыхающими «Голоёвки». Официальная премьера спектакля состоится в марте в г. Гагарин в рамках «Космического фестиваля» Движения Первых, посвященного 90-летию со Дня рождения первого космонавта.



«Мы рады открыть этот год творческой профильной сменой. Наш базовый лагерь предоставил ребятам все условия для самовыражения, и результат превзошел самые смелые ожидания. Участники Движения показали высокий уровень самоорганизации. Сразу же нашлись ребята, которые взяли на себя постановку танцевальных номеров, подбор фонограмм. Следующие профильные смены позволят смоленским школьникам проявить себя и в других сферах: прокачать знания по экологии, приобрести лидерские качества и т. д.», – комментирует председатель Совета регионального отделения Движения Первых Смоленской области Павел Петров.



В течение года в «Голоёвке» пройдет еще четыре профильных смены Движения Первых – в апреле, июле-августе, октябре и ноябре-декабре. Получить бесплатную путевку смоленские ребята смогут в результате конкурсного отбора. Все претенденты должны быть зарегистрированы на сайте будьвдвижении.рф в качестве участников Движения Первых.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

12 апреля 1961 года значимое событие для всего мира, для всего человечества – первый человек в космосе, наш советский – русский – смолянин, наш земляк! Нам жителям XXI века есть чем гордится, полет Юрия Алексеевича Гагарина – это достижение всей советской школы, науки, это гордость за советских ученых, конструкторов и инженеров, испытателей и космонавтов, все эти люди заложили основу современной космонавтики – то, что мы сейчас видим на экранах телевизоров, слышим о героических успехах российских ученых – все это было заложено в далеком 1961 г. когда простой советский паренек, махнул рукой и сказал «Поехали». Эти 108 минут в космосе, стали основой тысяч и десятков тысяч часов в космосе и на борту МКС, Юрий Гагарин стал первым в плеяде космонавтов внесших свой вклад в освоение бескрайних просторов вселенной. И сейчас Движение Первых вслед за своим героем равняется на него, стремятся быть первыми и лучшими во всем, своим творческим концертом ребята доказали, что они прямые приёмники первого космонавта и достойно несут знамя своей организации.

Ратуш Юрий Павлович

Политолог

„Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полёту“ – эта цитата принадлежит нашему соотечественнику, великому человеку, первопроходцу в области космонавтики, Юрию Алексеевичу Гагарину. У же в этом году исполняется 90 лет со дня его рождения.

Вклад Юрия Алексеевича не только в нашу страну, но и во весь мир колоссален. Мир буквально разделяется на две эры. Во всех городах постсоветского пространства, а также и в других странах, в частности Болгарии и Сербии, есть улицы, площади имени Гагарина, в честь него называют новые сорта растений, по всему миру стоят памятники, в той или иной степени, посвященные ему, разумеется. Развитие космических исследований и память о Гагарине еще ярче освещены в различных инициативах и мероприятиях.

Очень важно отметить, что любовь к такому, по настоящему герою, не тухнет, а возгорается всё сильней с каждым годом. По всей стране проводится большое количество мероприятий, акций и профильная смена Движения Первых «Зимний фестиваль», прошедшая на базе социально-оздоровительного центра «Голоёвка» — тому подтверждение.

Участники смены действительно гордятся подвигом нашего соотечественника. Ребята максимально, с полной отдачей проявили себя и свои таланты в постановке.

Гордиться, чтить и помнить своих героев, а особенно в наше непростое время, я считаю, обязанность каждого гражданина.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

В 2024 году исполняется 90 лет со дня рождения первого космонавта Земли – Юрия Алексеевича Гагарина, это значимая дата не только для жителей города, в окрестностях которого появился на свет будущий герой Смоленской области и всей необъятной России. Уже сейчас все гостиницы города Гагарина забронированы на март 2024 г., ждут гостей космонавтов, туристов из других регионов и стран. Любой желающий может почтить память и побывать на родине первого космонавта планеты.

Вот и участники профильной смены Движения Первых «Зимний фестиваль», проходившей в период с 22 января по 4 февраля 2024 г. на базе социально-оздоровительного центра «Голоёвка», решились увековечить такое историческое событие для региона. Много было сделано в честь первого космонавта Земли – ставились памятники, назывались города и улицы, снимались художественные и документальные фильмы, сочинялись и исполнялись песни и музыкальные композиции – и вот ребята из Смоленской области решили увековечить столь значимое имя для всей страны музыкальной постановкой по мотивам биографии Юрия Гагарина.

На торжественной церемонии закрытия смены, был презентован спектакль представителями регионального отделения и отдыхающими «Голоёвки». Сам официальная премьера состоится в марте в г. Гагарин в рамках «Космического фестиваля» Движения Первых, посвященного 90-летию со Дня рождения первого космонавта. Ждем всех в гости в город Гагарин и в Смоленскую область, у нас есть что показать и помимо!!!