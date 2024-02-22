Василий Анохин: «Игры будущего» — это сенсация в мире реального спорта и ﻿виртуального





С 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани проходит новый высокотехнологичный турнир международного уровня «Игры Будущего». Свое мастерство на крупных международных соревнованиях демонстрируют спортсмены в составе 277 команд из 107 стран.

Церемония открытия пройдет сегодня в 19:00 в столице Татарстана. Запланировано выступление Президента России Владимира Путина. Также там ожидают лидеров Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии.

«Фиджитал-спорт достаточно новое направление. Несмотря на это, наша область является одним из самых развитых регионов России в сфере лазертага. Мы всячески поддерживаем эту сферу и создаем условия для ее развития. «Игры будущего» — это сенсация в мире реального спорта и виртуального. В коллаборации со студенческой командой Донского государственного технического университета на Играх будущего выступают наши ребята Алексей Шаулин и Никита Шеремет. Уверен, что они достойно представят Смоленскую область и внесут свой вклад в командную победу!» – отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Смоленские спортсмены выступят в дисциплине «фиджитал-тактический трехмерный бой (Counter-Strike 2 + лазертаг)» в составе команды Donstu Esports, сформированной из студентов Донского государственного технического университета (г. Ростов-на-Дону, Ростовская область).

Алексей Шаулин — участник Игр Будущего, тренер профессиональной команды по лазертагу «Черепахи», руководитель клуба спортивно-тактического лазертага «Кривичи».

Никита Шеремет — капитан профессиональной команды по лазертагу «Черепахи», занимается лазертагом еще со школьной скамьи на протяжении 6 лет.

Команда «Черепахи» прошла долгий путь к Играм Будущего. Все началось с Регионального этапа чемпионата страны по фиджитал-спорту в Смоленске в сентябре 2023 года: «Черепахи» с Алексеем Шаулиным и Никитой Шереметом прошли без поражений и digital (Counter-Strike: Global Offensive), и physical (лазертаг) этапы во всех матчах, став победителями отбора и пройдя на Межрегиональный этап чемпионата.

На Межрегиональном этапе чемпионата по фиджитал-спорту «Черепахи» играли с соперниками из регионов ЦФО. Заняв первое место, команда отобралась на юбилейные Х Фиджитал Игры (Всероссийский этап чемпионата по фиджитал-спорту «Путь чемпиона»).

Х Фиджитал Игры прошли в Казани с 18 по 21 октября 2023 года. Формат турнира по фиджитал-тактической стрельбе предполагал наличие группового этапа (два раунда) и плей-офф. Соревновались четыре команды из разных регионов страны: «Черепахи» (Смоленская область), Donstu Esports (Ростовская область), CKS4GAMERS (Алтайский край), VZ_Team (Самарская область).

В финале турнира встретились «Черепахи» и Donstu Esports. Смоляне были близки к ничейному результату и последующей решающей игре в лазертаг – не хватило всего трех раундов для победы на первой карте в CS:GO (13:16), но матч завершился 2:0 в пользу ростовчан, что сделало их победителями Х Фиджитал Игр и позволило им квалифицироваться на Игры Будущего 2024. После очной встречи на Х Фиджитал Играх в Казани Donstu Esports и «Черепахи» объединили усилия и составы для подготовки к Играм Будущего. Так в ростер ростовской сборной вошли играющий тренер смоленской команды Алексей Шаулин и игрок Никита Шеремет. Алексей и Никита – единственные представители Смоленской области на Играх Будущего. Оба являются выпускниками 27-й средней школы г. Смоленск.

Справка:

Игры Будущего — это масштабный международный турнир нового формата, серия состязаний в классическом спорте и его цифровых аналогах с общим призовым фондом 25 миллионов долларов. Соревнования пройдут по 21 гибридной дисциплине на стыке спорта, науки и технологий. Формат турнира подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

В сентябре 2021 года в рамках форума «Россия — спортивная держава» Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко объявил о зарождении инновационного проекта, объединяющего классические и цифровые виды спорта — «Игры Будущего», в рамках которого пройдут спортивные соревнования по новым дисциплинам с использованием технологий, цифровой среды и физической активности.