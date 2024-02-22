ПРЕСС-РЕЛИЗ 20.02.2024 г.

Глава Росатома Алексей Лихачёв вручил награды «Новым созидателям» — активным жителям атомных городов и сотрудникам атомных предприятий

В одноименном конкурсе на соискание почетного звания «Новый созидатель» приняли участие 1 178 жителей, которых в рамках народного голосования поддержало более 100 000 земляков.

20 февраля 2024 года в Госкорпорации «Росатом» прошло торжественное награждение победителей конкурса «Новые созидатели», направленного на повышение значимости человека труда в современном обществе, способствующий широкому общественному признанию заслуг жителей атомградов — лучших представителей различных сфер деятельности, внесших весомый вклад в развитие территорий присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом». В 2023 году проект объединил 26 атомных городов.

Алексей Лихачёв отметил на церемонии награждения, что только опираясь на людей, Росатом может развиваться и идти вперед: «Сегодня в зале, можно сказать, сводный портрет нашей отрасли и атомных городов: работники и ветераны наших предприятий, врачи, учителя, воспитатели, священнослужители, пожарные, спортсмены — те, кого выбрали люди народным голосованием, чьи идеи востребованы и важны. Росатом всегда будет поддерживать социальные инициативы, потому что развитие социальной сферы для нас не менее важно, чем развитие производства. Спасибо за ваш труд! Конкурс «Новые созидатели» — это связь времён и мост в будущее. Преемственность поколений в атомной отрасли очень важна».

Каждому «Новому созидателю» глава Росатома вручил статуэтку, носящую символичное название – «Человек, меняющий Мир», и диплом конкурса. Среди награжденных — сотрудники атомных станций, воспитатели детских садов, учителя, врачи и младший медицинский персонал, представители сферы культуры и искусства, тренеры и спортсмены, представители рабочих профессий, работники и ветераны атомной отрасли, общественники, в том числе «серебряного» возраста, а также волонтеры и молодежные активисты.

Среди награжденных 7 сотрудников атомных станций России: Филипп Неведров (Ленинградская АЭС), Татьяна Евсюкова (Смоленская АЭС), Андрей Парыгин (Ростовская АЭС), Иван Минин (Белоярская АЭС), Игорь Величко (Нововоронежская АЭС), Татьяна Плаксина и Николай Петровский (Кольская АЭС), а также более 20 активистов из городов АЭС.

Филипп Неведров, работник Ленинградской АЭС, руководитель центра развития водных видов спорта «Формула воды», волонтер: «Большая честь быть в числе лучших из лучших жителей наших атомных городов. Тех, кто поддерживает позитивные изменения в разных сферах и сам активно в этом участвует. Спасибо всем, кто голосовал за мою кандидатуру в конкурсе. Это для меня высокая оценка проделанного труда и стимул для новых идей в развитии спорта, туризма, экодвижения и волонтерства».

Татьяна Евсюкова, работница Смоленской АЭС, организатор детских проектов, экологических и донорских акций, активист родительского движения: «Очень теплое мероприятие, на котором собрались энергичные люди самых разных профессий, всех нас объединяет любовь к своим городам и желание сделать его лучше. Благодаря поддержке Росатома, у нас есть возможность реализовывать важные проекты и инициативы».

Госкорпорация «Росатом» уделяет большое внимание формированию и развитию комфортной городской среды городов расположения предприятий атомной отрасли. Также Госкорпорация активно поддерживает талантливых детей и молодежь из городов присутствия «Росатом», создает условия для занятий массовыми видами спорта и вовлекает атомщиков и их семьи в здоровый образ жизни. Еще один приоритет ГК «Росатом» — развитие и укрепление дружеских и профессиональных связей между жителями городов и работниками атомных предприятий.

Департамент коммуникаций Концерна «Росэнергоатом»