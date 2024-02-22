﻿Константин Ростовцев: Граждане должны чувствовать себя активными участниками процесса улучшения своего населенного пункта





В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, в Смоленской области благоустроят 31 общественную и 43 дворовых пространства.

Проект ФКГС направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств, чтобы помочь регионам сохранить колорит и неповторимую архитектуру, создать атмосферу комфорта и безопасности. Объекты нового формата помогают не просто украсить города, а формируют новый культурный и социальный уровень жизни, открывают новые экономические возможности.

«Формирование комфортной городской среды» – программа, получившая широкую поддержку граждан страны, так как ключевую роль на каждом этапе ее реализации играют жители населенных пунктов. Ведь именно они знают лучше всего, что нужно их городу для того, чтобы стать более удобным, красивым и безопасным местом для жизни. Смоляне имеют возможность вносить свои предложения, высказывать замечания и следить за тем, как их город меняется благодаря программе. В целом, важно помнить, что именно сотрудничество государства и общественности может привести к наилучшим результатам в создании комфортной городской среды. Граждане должны чувствовать себя не просто участниками, а активными участниками процесса улучшения своего населенного пункта», — отметил Министр архитектуры и строительства Смоленской области Константин Ростовцев.