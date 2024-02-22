﻿На Смоленской АЭС раньше планового срока завершился ремонт энергоблока №3 с элементами модернизации





Благодаря сокращению срока ремонта 3-го энергоблока САЭС удалось выработать дополнительно порядка 22,6 млн кВтч электроэнергии

21 февраля 2024 года энергоблок №3 Смоленской АЭС вышел на 100% мощности после досрочного завершения текущего ремонта продолжительностью свыше 37,1 суток.

«Весь объем запланированных ремонтных работ, важных для повышения надежности эксплуатации оборудования и систем безопасности, включая операции по внутриреакторному контролю и модернизации, специалисты выполнили успешно. А благодаря применению инструментов производственной системы Росатом и слаженной работе всех участников ремонта удалось добиться сокращения продолжительности ППР на 1,9 суток от целевого уровня с безусловным соблюдением высокого уровня безопасности», — сказал заместитель главного инженера Смоленской АЭС Андрей Писков.

На энергоблоке №3 Смоленской АЭС были выполнены ремонт и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования реакторного, турбинного, электрического, химического и других цехов.

Выполнен ремонт турбинного оборудования, в частности, средний и капитальный ремонты двух турбогенераторов, а также проведена модернизация деаэраторов.

Одна из важных работ — внутриреакторный контроль активной зоны реакторной установки, в ходе которой специалисты выполнили в числе прочего измерения геометрии 50-ти технологических каналов, а также осуществили все необходимые регламентные работы.

В настоящее время на Смоленской АЭС в работе находятся три энергоблока, общая мощность которых составляет 3147 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС