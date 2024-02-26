﻿«Команда Анохина» откроет в Смоленске III «Авиационно-Космический Кубок» по хоккею с шайбой

«Команда Анохина» откроет в Смоленске III «Авиационно-Космический Кубок» по хоккею с шайбой

9 марта 2024 года в России и мире отмечается 90-летие со дня рождения первого космонавта планеты Земля, уроженца Смоленской области Юрия Алексеевича Гагарина.

Старт юбилейным торжествам даст III «Авиационно-Космический Кубок» по хоккею с шайбой среди авиационно-космических команд Российской Федерации. Он пройдет с 1 по 3 марта во Дворце спорта «Юбилейный» (г.Смоленск).

В соревнованиях принимают участие 12 команд, в составы которых входят летчики-космонавты Герои Российской Федерации, заслуженные летчики-испытатели, сотрудники авиационной и космической отраслей. Игры пройдут в 4-х группах, а их победители разыграют путевки в финал и сразятся за главный трофей.

1 марта в 18:00 турнир откроет гала-матч «Команды Анохина» и сборной команды III «Авиационно-Космического Кубка». Вместе с Губернатором Смоленской области Василием Анохиным выйдет на лед Герой Советского Союза, Герой России летчик-космонавт СССР, председатель Международных общественно-научных Гагаринских чтений Сергей Крикалёв.

Как сообщают организаторы, в составе сборной Кубка планируют участие:

Герой Российской Федерации летчик-космонавт РФ, руководитель Международного центра, доктор технических наук, капитан хоккейной команды «НАШИ» Юрий Лончаков, Герой Российской Федерации летчик-космонавт РФ Михаил Тюрин, Герой Российской Федерации летчик-космонавт РФ, представитель оргкомитета турнира, советник начальника Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Сергей Залетин, заместитель председателя спорткомитета Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, играющий тренер хоккейной команды «НАШИ» Максим Ястребов, Герой Российской Федерации, Заслуженный летчик-испытатель РФ, капитан хоккейной команды «Сухой» Сергей Богдан.

«Команда Анохина» выйдет на лед в уникальной юбилейной форме с портретом Юрия Алексеевича Гагарина. Номер каждого играющего – 90, в честь юбилея космического первопроходца.

Напомним, Юрий Гагарин активно занимался спортом, играл в хоккей и был капитаном городской команды Звездного городка «НАШИ».